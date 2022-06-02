Кому потрібно, щоб ми вдарили по Росії
2 червня 2022 , 15:44Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Агії Загребельської
Це потрібно, в першу чергу, самій Росії. І чим більше ударів, тим краще.
Чому
Одразу вирішується питання загальної мобілізації, воєнної допомоги Росіі від КНР, включення у війну КНДР та Ірану.
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І починається війна всіх проти всіх.
Російська мрія: а навіщо нам світ, якщо в ньому немає Росії?!
Реальність
Сьогодні Росія програє.
З втягуванням у війну всіх – програє людство.
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