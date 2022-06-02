Кому потрібно, щоб ми вдарили по Росії

Це потрібно, в першу чергу, самій Росії. І чим більше ударів, тим краще.

Чому

Одразу вирішується питання загальної мобілізації, воєнної допомоги Росіі від КНР, включення у війну КНДР та Ірану.

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І починається війна всіх проти всіх.

Російська мрія: а навіщо нам світ, якщо в ньому немає Росії?!

Реальність

Сьогодні Росія програє.