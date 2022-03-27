Кому війна, а кому – мати рідна: у Чернігові псевдоволонтер наживався на гуманітарній допомозі

У Чернігові вночі 27 березня затримали чоловіка, який наживався на війні. Під виглядом волонтера він отримував гуманітарну допомогу, яку потім продавав.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, а далі реалізовував замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень,

– заявив Білошицький.

Відомо, що за місцем проживання чоловіка в одному з господарських приміщень виявлено цілий склад гуманітарної допомоги. Патрульні поліцейські затримали фігуранта та вже передали його слідчим.

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