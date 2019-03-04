Кому належить прослушка, знайдена біля офісу Зеленського

Служба безпеки України заявляє, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй. Проте СБУ заперечує, що слухала кандидата в президенти Володимира Зеленського.

СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26, повідомили на офіційній Facebook-сторінці відомства.

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"Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням", – йдеться в заяві. Крім того, за вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають відношення кандидати.

В СБУ наполягають, що всі дії відбуваються на підставі ухвали суду стосовно особи, яка жодним чином не пов’язана з виборчою кампанією.

Напередодні поліція Києва перевіряла інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата у президенти Володимира Зеленського. Голова МВС Арсен Аваков написав у Twitter, що біля офісу Зеленського були встановлені елементи апаратури прослуховування.