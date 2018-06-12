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Кому перейшов дорогу активіст Бичко, якого знайшли повішеним у лісі на Харківщині

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Похорони Миколи Бичка
Похорони Миколи Бичка / kh.depo.ua

Проблеми екології є актуальними сьогодні в Україні. Проте цікавляться ними тільки місцеві активісти наперекір владі.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" заявив Дмитро Гнап.

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Неподалік містечка Есхар на Харківщині знайшли тіло 24-річного Миколи Бичка. Він займався громадською діяльністю й активно досліджував місцеві проблеми екології. Місцеві підприємства забруднювали не тільки річкову фауну, але й якість питної води, яку споживають місцеві мешканці.

Одного дня він пішов набрати води для лабораторного аналізу, але додому так і не повернувся.Його тіло знайшли через добу, повішене у місцевому лісі, ємність з водою стояла поруч. Поліція довго не хотіла виїжджати на місце перебування тіла, тому відкрила кримінальне провадження за статтею "самогубство".

Микола Бичко
Микола Бичко

За словами Дмитра Гнапа, мешканці містечка Есхар підозрюють, що до загибелі активіста може бути причетний їхній селищний голова Анатолій Легкошерст. Невдовзі з’ясувалось, що Бичко виступав проти розкрадання коштів на ремонт очисних споруд фірмою AVA Service, засновником якої є рідний брат селищного голови Легкошерста. Менше з тим, місцева поліція наразі підозрюваним селищного голову не вважає.

"Випадки жорстокої розправи з небайдужими громадянами вже не вперше зафіксовано на Харківщині. Минулого року напали на активіста Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який викривав дерибан землі в Харкові оточенням мера Кернеса. Його жорстоко побили кастетами, завдавши важких травм. Їхні імена не відомі і сьогодні. Натомість, буквально через місяць після побиття Булаха,побили його колегу – активіста Євгена Лісічкіна. Нікого так і не покарали", – додав Гнап. 

Відео повного випуску "Право на правду" за 12 червня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги Новини політики Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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