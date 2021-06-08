У Бердянську хотіли позбутися водоростей на пляжі, викидаючи їх назад у море: відео

Узбережжя Бердянська розчищають від водоростей, які гниють на пляжах. Втім, комунальні служби підійшли до роботи "креативно". Рослини просто викидають назад у море замість того, щоб утилізувати.

Таке спостерігали, зокрема, на центральному пляжі міста. Відповідні кадри опублікували у мережі очевидці.

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На відео видно, що на берег викинуло дуже багато водоростей. Комунальники вилами збирали їх та закидали з суші у море.

Втім, продуктивність такого процесу була досить сумнівною. Адже море штормило, тож рослинність викидало назад на берег.

Це не бентежило чоловіків, вони далі монотонно виконували роботу – замість того, аби зібрати водорості й вивезти їх з пляжу.

Комунальники "розчищають" пляж: дивіться відео



Як наголосили у місцевому ЗМІ, морська рослинність є великою проблемою для запорізьких курортів. Адже на суші водорості швидко гниють, поширюючи жахливий запах.

Водорості змінили колір лиману на Одещині

Куяльницький лиман, що в Одеській області, наприкінці травня раптово змінив свій колір. Блакитно-зелена водойма стала рожевою.

Все тому, що водорості у солоній воді виділяють червоний пігмент. Втім, зазвичай таке відбувається ближче до кінця літа – у серпні.