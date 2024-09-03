США конфіскували літак Мадуро: уряд Венесуели назвав це "піратством"

Уряд Венесуели розкритикував конфіскацію з боку США літака, яким користувався Ніколас Мадуро. Ідеться про літак Dassault Falcon 900EX.

В Каракасі такі дії Сполучених Штатів розцінили як "піратство". Про це пише Reuters та Міністерство юстиції США.

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Конфіскація літака Мадуро

Венесуельський уряд підтвердив, що Мадуро використовував літак Dassault Falcon 900EX.

Влада Венесуели назвала конфіскацію повітряного судна "нічим іншим, як піратством", незаконною та "повторною кримінальною практикою" з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 вересня, стало відомо, що Сполучені Штати арештували літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро після того, як визначили, що його придбання було порушенням санкцій США.

Відповідно до слів двох американських чиновників, США доправили літак до штату Флорида в понеділок, 2 вересня. Офіційні особи назвали літак венесуельським еквівалентом Air Force One, він також потрапляв на фото під час попередніх державних візитів Мадуро до інших країн.

Зауважимо, що вартість літака Dassault Falcon 900 оцінюють приблизно в 13 мільйонів доларів. За словами видання, такий крок американського уряду вочевидь знаменує собою ескалацію у відносинах між США і Венесуелою, оскільки конфіскований літак Мадуро використовував для офіційних візитів по всьому світу.