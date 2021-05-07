В Україні конфіскували чорнобильську горілку, яка йшла на експорт до Британії

Українські правоохоронці конфіскували першу партію горілки Atomik, що виготовлена з продуктів, вирощених у Чорнобильській зоні. Алкоголь йшов на експорт у Велику Британію.

Компанія-виробник The Chernobyl Spirit Company заявила, що поліція вилучила 1 500 пляшок ще 19 березня 2021 року. І доставила їх в прокуратуру Києва.

Читайте також У Чорнобильській зоні розцвіли рідкісні квіти: неймовірні фото рослин

В Україні вилучили партію чорнобильської горілки

Як інформує BBC, правоохоронці конфіскували перші партію спирту, створеного на основі вирощених поблизу Чорнобильської АЕС яблук. Партію з 1 500 пляшок забрали одразу з вантажівки на спиртзаводі в Карпатах.

Виробники відзначили, алкогольний напій Atomik є першим продуктом для споживання з Чорнобиля, що виготовлено після катастрофи 1986 року. Зараз компанія чекає результатів розслідування. Мовляв, точна причина конфіскація – невідома.



Алкогольний напій Atomik / Фото The Chernobyl Spirit Company

Співзасновник The Chernobyl Spirit Company Джим Сміт припустив, що компанію звинувачують у використанні підроблених акцизних марок.

Але це немає сенсу, адже пляшки призначалися для британського ринку. Відтак і маркувалися акцизними марками Великої Британії,

– наголосив професор.

BBC звернулися з коментарями до Київської прокуратури, втім наразі відповіді щодо цього цієї ситуації ще не отримано.

Виробництво алкоголю з чорнобильських продуктів: що відомо