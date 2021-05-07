В Україні конфіскували чорнобильську горілку, яка йшла на експорт до Британії

Українські правоохоронці конфіскували першу партію горілки Atomik, що виготовлена з продуктів, вирощених у Чорнобильській зоні. Алкоголь йшов на експорт у Велику Британію.
Компанія-виробник The Chernobyl Spirit Company заявила, що поліція вилучила 1 500 пляшок ще 19 березня 2021 року. І доставила їх в прокуратуру Києва.
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В Україні вилучили партію чорнобильської горілки
Як інформує BBC, правоохоронці конфіскували перші партію спирту, створеного на основі вирощених поблизу Чорнобильської АЕС яблук. Партію з 1 500 пляшок забрали одразу з вантажівки на спиртзаводі в Карпатах.
Виробники відзначили, алкогольний напій Atomik є першим продуктом для споживання з Чорнобиля, що виготовлено після катастрофи 1986 року. Зараз компанія чекає результатів розслідування. Мовляв, точна причина конфіскація – невідома.
Алкогольний напій Atomik / Фото The Chernobyl Spirit Company
Співзасновник The Chernobyl Spirit Company Джим Сміт припустив, що компанію звинувачують у використанні підроблених акцизних марок.
Але це немає сенсу, адже пляшки призначалися для британського ринку. Відтак і маркувалися акцизними марками Великої Британії,
– наголосив професор.
BBC звернулися з коментарями до Київської прокуратури, втім наразі відповіді щодо цього цієї ситуації ще не отримано.
Виробництво алкоголю з чорнобильських продуктів: що відомо
- Компанію The Chernobyl Spirit Company створили українські та британські науковці. Підприємство виготовляє алкоголь з продуктів, вирощених на українських територіях, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
- Дослідники працюють у Чорнобильській зоні, на якій заборонено вести сільське господарство після 1986 року.
- Виробники планують спрямовувати щонайменше 75% прибутку від продажу продукції на підтримку громад у постраждалих районах та на збереження дикої природи.