У Дніпрі військові ТЦК нібито розпилили газ з балончика біля гімназії: його понесло на дітей

Інцидент стався 9 вересня поблизу однієї з дніпровських гімназій. Представники ТЦК під час оповіщення розпилили газ з балончика, після чого його понесло на дітей.

Як повідомляє видання Суспільне, в обласному ТЦК та СП спростували інформацію про силову мобілізацію чоловіка поблизу Дніпровської гімназії та застосування сльозогінного газу військовими. За даними відомства, конфлікт виник через відмову громадянина пред’явити військово-облікові документи під час перевірки.

Версія військових та свідчення директорки

У терцентрі комплектування стверджують, що чоловік після відмови надати документи впав на землю та почав голосно кричати. На його вигуки збіглися перехожі, серед яких були матері з дітьми та інші чоловіки.

Аби запобігти загостренню ситуації, група оповіщення вирішила залишити територію, однак невідомі особи нібито застосували перцевий балончик у бік військовослужбовців.

Водночас виконувачка обов'язків директорки гімназії Ірина Нестеренко розповіла іншу версію подій.

За її словами, під час уроку фізкультури на шкільному майданчику перебували учні трьох класів (близько 60 дітей), коли працівники ТЦК бігли за чоловіком по стадіону безпосередньо поруч із дітьми.

Під час цієї погоні також розпилювався газовий балончик. Батьки одразу забрали дітей додому, а одна з вчительок отримала подряпини, через те, що її штовхнули.

"Вони гналися за ним по стадіону прямо біля дітей. При цьому розпилювався газовий балончик. Потім мама одного з дітей, бо почали приходити діти, завела дитину до школи і повідомила про цю ситуацію. Я вийшла і побачила, що купа дітей, вчителі вже направляють їх заходити до школи. Був розпилений балончик і відчувався запах. Наразі відомо, що батьки не зверталися до медичних закладів", – розповіла Ірина Нестеренко.

Що кажуть у поліції?

Правоохоронці поінформували про те, що почали перевірку за фактом інциденту. За попередніми даними, між групою оповіщення, до складу якої входили поліцейські, та місцевими жителями виникла суперечка. Під час конфлікту було використано газовий балончик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові стався конфлікт з військовослужбовцем ТЦК та цивільною жінкою, обставини якого наразі перевіряють правоохоронці.