Чоловік, який накинувся на продавця через українську в Одесі, вже записав відео з вибаченнями

В Одесі 8 липня чоловік почав агресивно поводитися в магазині, бо з ним розмовляли українською. Вже наступного дня він, ймовірно, усвідомив свою помилку та публічно вибачився.

У момент цього інциденту агресивний одесит говорив, що є військовим. Проте виявилося, що він лише охоронець у магазині та зовсім не служить в ЗСУ чи інших державних структурах.

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Було дуже важко перейти на українську мову

Цей чоловік викрикував, що продавець "в Одесі, а не в Україні". При цьому важливо зазначити, що громадянина не просили перейти на мову своєї держави. Конфлікт спровокувало те, що продавець, який родом із Херсона, відмовився переходити на мову тих, хто окупував його місто.

Добрий день, мене звати Володимир. Вчора в магазині в мене стався конфлікт, за який я прошу пробачення. Жодного відношення до Збройних Сил України, Територіальної оборони та інших силових структур я не маю. Одеса – це Україна,

– сказав одесит ламаною українською.

Слід зауважити, що на відео з вибаченнями чоловік поводився вже не так зухвало. Його він завершив словами "Слава Україні! Слава Збройним Силам України". Проте навіть при читанні тексту йому було вкрай важко перейти на мову держави, в якій живе.

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