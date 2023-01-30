Гіркін і Пригожин обов'язково вчепляться в горло одне одному, – військовий ЗСУ

Російський терорист Ігорь Гіркін зайнятий грою із власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. У хід вже пішли образи та звинувачення з обох сторін.

Утім, чим більше вони будуть "гризти" один одного, тим легше для України. Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, а до війни український політолог Кирило Сазонов.

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Готуються не до війни з Україною, а між собою

"Гіркін і Пригожин обов'язково вчепляться в горло одне одному після того, як програють війну. Можливо і раніше, оскільки події розгортаються стрімко", – зазначив Сазонов.

За його словами, окрім війни в Україні терористи борються у самій Росії за владу. До того ж останнє для них є важливішим.

Так, Пригожин є лідером досить серйозного угруповання зі своїми союзниками, зокрема очільником Чечні Рамзаном Кадировим. Водночас Гіркін – "балакуча голова" й за ним стоять абсолютно інші гравці. Тож варіант, що вони об'єднаються є малоймовірним.

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Загалом у Росії достатньо конфліктів, там кожен грає свою гру. Окрім ПВК "Вагнера" в країні-агресорці є кілька приватних армій. Наразі ж і російський міністр оборони Сєргєй Шойгу хоче створити власну.

Вони готуються не до посилення війни з Україною, а між собою,

– підкреслив військовий ЗСУ.

За його словами, у разі програшу Росії у війні або падіння режиму там не буде жодних демократичних виборів як в цивілізованих країнах, там буде бійня – хто сильніший, той і візьме владу.

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