Гіркін і Пригожин обов'язково вчепляться в горло одне одному, – військовий ЗСУ
Російський терорист Ігорь Гіркін зайнятий грою із власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. У хід вже пішли образи та звинувачення з обох сторін.
Утім, чим більше вони будуть "гризти" один одного, тим легше для України. Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, а до війни український політолог Кирило Сазонов.
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Готуються не до війни з Україною, а між собою
"Гіркін і Пригожин обов'язково вчепляться в горло одне одному після того, як програють війну. Можливо і раніше, оскільки події розгортаються стрімко", – зазначив Сазонов.
За його словами, окрім війни в Україні терористи борються у самій Росії за владу. До того ж останнє для них є важливішим.
Так, Пригожин є лідером досить серйозного угруповання зі своїми союзниками, зокрема очільником Чечні Рамзаном Кадировим. Водночас Гіркін – "балакуча голова" й за ним стоять абсолютно інші гравці. Тож варіант, що вони об'єднаються є малоймовірним.
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Загалом у Росії достатньо конфліктів, там кожен грає свою гру. Окрім ПВК "Вагнера" в країні-агресорці є кілька приватних армій. Наразі ж і російський міністр оборони Сєргєй Шойгу хоче створити власну.
Вони готуються не до посилення війни з Україною, а між собою,
– підкреслив військовий ЗСУ.
За його словами, у разі програшу Росії у війні або падіння режиму там не буде жодних демократичних виборів як в цивілізованих країнах, там буде бійня – хто сильніший, той і візьме владу.
Конфлікт Гіркіна та Пригожина: що відомо
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин запропонував російському терористу Ігорю Гіркіну одну з посад в штурмовому підрозділі. Раніше вони публічно посварилися через тактику використання найманців.
- На думку, російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, уся ця історія – звичайний піар. Пригожин придумав інфопривід і в черговий раз наростив власні згадки в російських ЗМІ.
- Окрім того, власник ПВК "Вагнера" намагається уникнути долі Гіркіна, якого зняли з поста ватажка бойовиків після відступу зі Слов'янська і причетності до збиття літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 року.
- Також Пригожин прагне створити базу підтримки в Кремлі та в російському суспільстві, щоб зміцнити свою присутність у внутрішніх справах Росії.