Рубіо сильно посварився з Маском і звинуватив того в брехні, – NYT

На засіданні Кабміну США розгорілася суперечка між Марко Рубіо та Ілоном Маском, коли Рубіо звинуватив Маска в брехні та неконтрольованій владі. Президент Трамп втрутився, закликавши до більш обережного підходу в реорганізації уряду.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Гнів та напруга панували на останньому засіданні Кабінету Міністрів США, коли Марко Рубіо різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його в брехні та неконтрольованій владі.

Читайте також Рубіо з'явився з хрестом на лобі в ефірі Fox News: що означає така традиція вірян

Бурхлива суперечка на засіданні Кабміну США

Спір між політиком і мільярдером став несподіваним моментом на важливій зустрічі в Білому домі, де обговорювались важливі питання щодо реорганізації уряду та скорочення витрат.

Під час зустрічі Рубіо сидячи поруч із президентом Дональдом Трампом, не стримав свого гніву щодо дій Маска, який нещодавно закрив Агентство США з міжнародного розвитку, яке перебувало під його контролем. Рубіо звинуватив Маска в тому, що той фактично закрив важливі урядові органи та влаштував "шоу" зі звільнень.

Маск у відповідь назвав Рубіо "хорошим на телебаченні", підкреслюючи, що він не годиться для реальних змін. Крім того, Маск висміяв його спроби організувати реформи в Держдепартаменті, що викликало обурення у сенатора.

Рубіо, в свою чергу, саркастично поставив запитання щодо звільнення понад 1500 чиновників, додавши, що не слід було б "проводити шоу" про їхнє звільнення.

Напруга досягла кульмінації, коли президент Трамп втрутився, намагаючись залагодити конфлікт, похваливши Рубіо за його роботу і зауваживши, що потрібно працювати разом.

Трамп заявив, що команда Маска повинна давати рекомендації, а відповідальність за рішення лежить на міністрів.

Після суперечки Трамп поставив завдання більш витонченого підходу до реорганізації уряду, застерігши Маска від використання "сокири" і закликавши до більш делікатного та продуманого підходу, що згодом було підтверджено його заявою про використання "скальпеля" замість "сокири".

