П'яні чоловіки напали на військових: у ТЦК прокоментували конфлікт в Чернігові

Мережею 14 липня ширилось відео з конфліктом у Чернігові між військовослужбовцями ТЦК та чоловіками. У центрі комплектації пояснили обставини події.

Військові назвали поширене відео вирваним із контексту. Про інцидент повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Дивіться також Президент Угорщини звернувся до сім’ї угорця, який помер нібито через побої в ТЦК

Що відомо про конфлікт?

У Чернігові 14 липня стався конфлікт з участю військовослужбовців ТЦК та двох чоловіків. У центрі комплектування пояснили, що під час заходів оповіщення разом з поліцією вони мали намір перевірити в них військово-облікові документи.

Як з'ясувалося, обидва чоловіки є військовозобов'язаними та перебувають у розшуку як такі, що цілеспрямовано уникають військової служби по мобілізації в умовах воєнного стану,

– йдеться в повідомленні.

За даними ТЦК, громадяни перебували у стані алкогольного сп'яніння та почали агресивно чинити опір, коли військові попросили пред'явити документи.

На місці події поліцейські склали на обох адмінпротоколи. У ТЦК наголосили, що всі дії були здійснені в межах закону, а відео, поширене в мережі, подане маніпулятивно і грає на руку ворогу.

Також у ТЦК нагадали, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ тягне за собою кримінальну відповідальність.

До слова, Угорщина заявляла, що її громадянин помер через побої в ТЦК на Закарпатті. ЗСУ спростували цю інформацію.