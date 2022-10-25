Конфлікт між Шойгу та Пригожиним – це лише початок: як це позначиться на режимі Путіна

Політологи говорять, що у Кремлі між "кухарем Путіна" Прігожиним та міністром оборони Росії Шойгу виник конфлікт. Мовляв, все через військових ПВК "Вагнер", які воюють краще за російську армію. Чи може ця сварка перерости в щось більш та як вона позначиться на режимі Путіна – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав політолог Валентин Гладких. На його думку, посилення внутрішньо-групової конкуренції серед російських військ свідчить про те, що її представники все більше замислюються про своє майбутнє.

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Він пояснив, що ці представники думають про своє майбутнє після того, як путінський режим припинить своє існування.

Тобто вони думають про те, що на них чекає після Путіна. І зрозуміло, що після появи таких питань дуже впав рівень лояльності. І це лише початок. Я думаю, що буде неминучий конфлікт між військовим керівництвом і російськими спецслужбами, тобто між збройними силами і ФСБшниками,

– заявив Гладких.

За його словами, вже зростає напруга в окремих регіонах, і це лише те, що виходить в інформаційний простір. Політолог вважає, що російські політики приховують від українців більшість процесів, які відбуваються за лаштунками.

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Гладких зазначив, що тут не треба шукати глибинної конспірології, це насправді пояснюється банальною тупістю.

Рамзан Кадиров – це примітивна істота. Чому він робить такі заяви? Десь він це робить ситуативно, десь – в чиїхось інтересах. І я знаю, до чого ці заяви призведуть – до того, що Кадирову зарезеровано місце в міжнародному трибуналі,

– сказав політолог.

Він додав, що Кадирову просто хтось "підсів на вухо" і дає такі поради, щоб глава Чечні "відрізав" собі шлях до відступу. Тепер він "чистим і живим з гри" не вийде, як і його сини.

Валентин Гладких наголосив, що Кадиров не вибудовує глибокі стратегічні цілі, проте у боротьбі за владу він є майстром. Але в 21 столітті такі "керманичі" не можуть довго існувати, і з такими цивілізованих світ не буде миритися.

До слова, на фоні успішного контрнаступу ЗСУ посадовці Кремля поділилися на два табори. Одні шукають способів сісти за стіл переговорів, а інші готові воювати ледь не до останнього росіянина.

Прігожин сам себе зачислює до тих, хто входить до фракції "війни до перемоги". І саме з цієї причини "кухар Путіна" продовжує зведення лінії захисту на Луганщині. Це, вважають експерти з Інституту з вивчення війни, свідчить про його бажання перейти в глибоку оборону.