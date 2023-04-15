Оленяр переграє кухаря, – політолог про протистояння Шойгу та Пригожина

Всередині Росії триває боротьба між міністром оборони Сєргєєм Шойгу та власником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним. Наразі це протистояння виграє очільник міноборони країни-агресорки.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. За його словами, Путін намагався помирити своїх посіпак, однак вони "тримають ножі за спинами".

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Пригожин загрався та вийшов за "червоні лінії"

Лісний зазначив, що протистояння всередині Росії – це хороша новина для України. На його думку, наразі у цій "битві павуків у банці" виграє саме Шойгу.

На цьому етапі виграє оленяр. Він, на відміну від кухаря та зека, був дуже близьким до Путіна. Він апаратний гравець. Навколо нього такі ж гравці, які знають, як витискати конкурентів,

– вважає він.

Політолог підкреслив, що для такої боротьби Пригожин ще "маленький". Свого часу він скористався тим, що Владіміру Путіну потрібна швидка перемога, але перестарався.

"Він подумав, що вхопив Бога за бороду і почав смикати, як хотів, але трохи перестарався. Все-таки його ресурс не такий, як в армії. Він трохи загрався і почав заходити за "червоні лінії", почав критикувати військове керівництво. Коли він промахнувся, апаратна машина Шойгу і Герасимова "запустилася" на повну", – пояснив Лісний.

Лісний про боротьбу Шойгу та Пригожина: дивіться відео

Кожен "тримає ніж за спиною"

Олег Лісний звернув увагу на поведінку Путіна. Раніше він був змушений займати то одну, то іншу сторону. Однак зрозумів, в якому становищі його окупаційне військо, та почав мирити Шойгу та Пригожина.

Пригожин і Шойгу ображені. Кожен тримає ніж за спиною. Час покаже, що це протистоянні знову з'явиться. Я думаю, це станеться скоро. Чи воно буде більше, ніж зараз – це питання. Але воно вже не "згасне" ніколи,

– додав політолог.

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