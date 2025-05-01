Сотня людей і порізані шини: у Кам'янці-Подільському виникла масова сутичка між цивільними і ТЦК

Масова сутичка між групою громадян та ТЦК виникла у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Мешканці напали на службовий автомобіль.

Інцидент за участі близько 100 осіб стався у четвер, 29 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про сутичку у Кам'янці-Подільському

Як стало відомо, люди заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з ТЦК та порізали шини.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що мешканці бачили, як чоловіка нібито силою посадили в авто, а після цього ще й наїхали на жінку. Кажуть, що це й обурило учасників сутички.

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Однак, у Хмельницькому обласному ТЦК та СП таку версію не підтвердили.

Дії людей військові прокоментували як такі, що "мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов'язків представниками ЗСУ".

На місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки,

– додали у ТЦК.

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Окрім того, у ТЦК зауважили, що подібні дії під час дії воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти національної безпеки України, а також що за це передбачена кримінальна відповідальність.