Це впливає негативно, – Стефанішина про реакцію НАТО на конфлікт між Міноборони й АОЗ
- Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина повідомила, що під час зустрічей у Брюсселі партнери піднімали питання конфліктів між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель.
- Стефанішина висловила впевненість, що конфлікт буде врегульовано до кінця лютого, і в кінці місяця відбудеться спеціальне засідання НАТО для розгляду прогресу.
- НАТО вимагає, щоб обидві інституції функціонували з керівниками та виконували свої зобов’язання.
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла про реакцію партнерів на конфлікт між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель. Вона висловила впевненість у тому, що його вдасться врегулювати до кінця лютого.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Дивіться також Безрукова заявляє, що ще з літа 2024 року "відчувала перепони" в роботі з боку Міноборони
Як партнери реагують на конфлікт між Міноборони та АОЗ
Стефанішина повідомила, що під час її зустрічей у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО та інституціях ЄС партнери підіймали питання публічних конфліктів між Міністерством оборони та Агенцією оборонних закупівель.
Ключова вимога, що агенції мають функціонувати. Зобов’язання мають виконуватися. Інституцій має бути дві, і в інституціях мають бути керівники,
– розповіла про позицію НАТО Стефанішина.
Вона також висловила впевненість, що ситуацію буде вирішено до кінця лютого цього року. Стефаншина розповіла, що за результатами домовленостей, досягнутих у штаб-квартирі, в кінці лютого відбудеться спеціальне засідання комітету НАТО, на якому буде розглянуто питання прогресу в цій сфері.
Нагадаємо, що нещодавно відсторонена керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова повідомила, що з літа 2024 року стикалася з перепонами у роботі з боку Міністерства оборони. Вона також заявила, що отримувала усні розпорядження щодо укладання угод.