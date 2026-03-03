Про подію розповіли в соцмережі Threads. В коментарях до допису з'явилася і реакція Міністерства оборони.

Що за скандал довкола речника Олексія Свинаренка?

Відповідно до повідомлення користувачки commemoi24, Свинаренко переслідує Ольгу Шарко.

Активістка руху за права жінок Ольга Шарко просить допомогти – її переслідує вже кілька років автор телеграм-каналу "Житомирський скінхед", нині речник штурмових військ Олексій Свинаренко. Він публічно обіцяє заплатити гроші тим, хто її зґвалтує чи обіллє кислотою, "як корову Гандзюк". Ольга написала вже десятки заяв у поліцію і в Міноборони – але відмова, бо "відсутній склад злочину". Ми можемо допомогти Ользі хоча б розголосом?

– мовиться в дописі.

Також там наведено скриншоти, де йдеться про Ольгу Шарко.



Публікації про Ольгу Шарко в мережі / Скриншоти 24 Каналу з допису про скандал

Багато людей відмічали офіційний акаунт Міністерства оборони в Threads. І там відреагували.

Взяли до перевірки. Не бачили цієї ситуації раніше. Але це відверта ганьба. Розберемося, перевіримо, повідомимо про результат,

– написали в Міноборони.

Також там зауважили, що Міністерство оборони – не правоохоронний орган. І з погрозами життю іншої людини потрібно звертатися до поліції.

Позиція Олексія Свинаренка

Журналісти 24 Каналу зв'язалися з Олексієм Свинаренком, щоб він прокоментував скандал. Речник сказав, що викладе відео стосовно ситуації, але перед тим надав нам коментар.

За словами Свинаренка, повідомлення "ніби з його акаунту" неправдиві. А телеграм-канал "Житомирський скінхед" гумористичний.

"Там безліч адміністраторів, у тому числі деякі пости робили люди, які загинули. Там навіть про мене чорні жарти є. Тому хто і що ставив, я не можу сказати", – пояснив речник.

Щодо Ольги Шарко, то вона "занесла до поліції декілька десятків заяв протягом кількох років".

Враховуючи, що за понад 4 роки (а саме стільки тягнеться ця історія), її ніхто не чіпав, то й логічно, що поліція не буде звертатись до мене. Вам скажу навіть більше: влітку 2025-го я все ж вирішив зустрітися з нею, оскільки вона мене вже кілька років переслідувала, "кликала на каву". Зустрівся, пояснив, що їй нічого не загрожує і щоб вона себе не накручувала. Але ж вона, напевно, хвора на голову, через кілька місяців продовжила писати погрози моїй подрузі (бо вона ніби думала, що ми з нею зустрічаємось),

– заявив Свинаренко.

Він сказав, що Ольга Шарко погрожувала йому та його подрузі, а ще називала одного із загиблих воїнів нацистом і напала на одного з ветеранів.

За словами Свинаренка, Ольга постійно влаштовує такі провокації, "провокує, кидається, щоб їй дали здачі, і потім писати, як її, бідну і нещасну, побили".

Зверніть увагу! Олексій Свинаренко надав редакції 24 Каналу скриншоти, де містяться погрози йому й образи – заявлені як переписка з Ольгою Шарко. Ми не публікуємо їх без її згоди. Редакція попросила Ольгу Шарко про коментар і доповнить цю новину, щойно він з'явиться.