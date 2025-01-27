На порозі нової війни: на кордоні ДР Конго та Руанди серйозне загострення

Між Конго та Руандою зростає напруга, у зоні конфлікту померли 9 миротворців, повстанці взяли під контроль місто-мільйонник Гому. Між цими двома африканськими країнами може розгорітися війна.

ООН закликає сторони скласти зброю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та CNN.

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Як загострюється ситуація між Руандою та ДР Конго

Демократична Республіка Конго офіційно розірвала всі дипломатичні відносини з Руандою. У суботу Південна Африка повідомила, що дев'ять її миротворців загинули під час сутичок із повстанцями, яких підтримує Руанда, у східних районах Конго, багатих на природні ресурси.

Повстання угруповання M23 ("Рух 23 Березня"), яке триває вже три роки, значно активізувалося з початку січня 2024 року. Повстанцям вдалося захопити значні території, що викликало попередження ООН про можливість ширшого регіонального конфлікту.

У суботу уряд Конго та його союзники повідомили, що вони відкинули бойовиків M23, які наступали на столицю провінції Гому. Водночас Конго звинуватило Руанду в підтримці повстанців, включно з поставками зброї та участю снайперів. За твердженням армії Конго, саме руандійські снайпери винні у вбивстві губернатора Північного Ківу.

Уряд Конго відкликав своїх дипломатів із Руанди та вимагає припинення роботи руандійського посольства в Кіншасі протягом 48 годин. Представники МЗС країни назвали це "найжорсткішою формою дипломатичного розриву".

Своєю чергою, Південна Африка повідомила про втрату двох миротворців ООН і семи військових із сил регіонального блоку, які загинули, захищаючи доступ до Гоми.

Повстанці з М23 заявили, що зрештою взяли місто Гома під контроль. За даними ООН і джерел у сфері безпеки, разом із повстанцями M23 в операції у Гомі брали участь від 3000 до 4000 руандійських солдатів.

Повстанці в понеділок оголосили, що вони захопили місто саме тоді, коли закінчився термін, який вони дали конголезьким силам безпеки для капітуляції. Повстанці попросили конголезьких військових зібратися на центральному стадіоні та закликали жителів зберігати спокій.



Де знаходиться Гома на карті / OpenStreetMap

Гуманітарна ситуація у східних провінціях значно погіршилася. За даними ООН, понад 400 тисяч людей змушені залишити свої домівки з початку року. Потреба в допомозі для мирних жителів Гоми, де проживає понад мільйон осіб, стрімко зростає. Європейський Союз закликав Руанду припинити підтримку M23 та вивести свої сили з регіону. У багатьох районах міста відсутні електропостачання та вода.

Чому цей конфлікт має важливе значення

За даними уряду Конго та експертів ООН, повстанці тимчасово захопили Гому в 2012 році, перш ніж вони були змушені вийти звідти під міжнародним тиском.

"Рух 23 Березня" – одне із близько сотні збройних угруповань, які борються за контроль над Північним Ківу. Він складається переважно з представників тутсі і заявляє, що діє для захисту цієї етнічної групи.

У червні 2021 року президент ДР Конго Фелікс Чісекеді надав руандійській компанії право на очищення золота, що видобувається в його країні. Але ця угода роздратувала владу Уганди. Її солдати, причому з дозволу Чісекеді, зайшли в Північне Ківу під приводом переслідування ісламістів з Альянсу демократичних сил (АДС). Це своєю чергою обурило руандську сторону.

У листопаді 2021 року повстанці зайняли два поселення в Північному Ківу, а до березня 2022 року – основну частину території Рутшуру на кордоні з Угандою і Руандою.

Зверніть увагу! У ДР Конго знаходяться найбільші у світі запаси кобальту, германію і танталу, а також значні поклади вугілля, заліза, міді, цинку, літію, золота, алмазів і нафти.

Руанда запевняє, що повстанців вона не підтримує, а цей конфлікт – внутрішня справа ДР Конго.

У липні 2022 року у Анголі лідери ДР Конго та Руанди домовилися про примирення. Однак рух M23 вважає, що не повинен дотримуватися дорожної карти.

За даними експертів ООН, Руанда направила до 4000 військових і надала значну вогневу міць, включно з ракетами та снайперами, для підтримки повстанців. Нинішня ситуація це, ймовірно, продовження боротьби за ресурси.