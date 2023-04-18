Цар має бути кращим за всіх, – Гудков сказав, чому Путін не буде мирити Пригожина та Шойгу

Конфлікт міноборони й ПВК "Вагнера" триває. Подейкують, що Путін організував зустріч Сєргєя Шойгу та Євгєнія Пригожина, щоб помирити їх.

Найімовірніше, вона відбулася давно, коли Пригожин тільки запропонував свої послуги. Про це 24 Каналу сказав Дмитро Гудков.

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Зараз Шойгу та Пригожин у конфронтації, і Путіну немає сенсу їх мирити. Путін навпаки завжди заохочував конфлікти серед різних кланів, які його оточують.

"Путіна влаштовує, що вони "гризуться". Вони одне одного ослабляють, і навколо диктатора не з'являється ніякої політичної фігури, здатної його замінити. На тлі консультуючих бояр цар завжди виглядає краще за всіх. Розділяй і володарюй – такий принцип Путін сповідує доволі давно", – стверджує Гудков.

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Хто може ліквідувати Пригожина

За його словами, нормальні люди вже давно поставили хрест на Пригожині, тому що він є воєнним злочинцем. Ця людина корупційно пов'язана з Кремлем, про нього можна багато чого прочитати.

"Інша річ, чи буде ця інформація сприяти тому, щоб поставити хрест в очах тієї аудиторії, для якої він сьогодні є лідером? Потрібно дочекатися", – каже російський опозиціонер.

Ліквідувати Пригожина, наголошує він, може лише одна людина – це Путін. У тому випадку, якщо очільник вагнерівців набридне диктатору.

Він потрібен Путіну – є Пригожин. Завтра він не буде потрібен Путіну – не буде Пригожина. Можливо, є інформація, яка підтверджує зраду Путіна з боку Пригожина,

– зауважує Гудков.

Втім, поки незрозуміло, про що може йтися, бо очільник "Вагнера" виконує усі забаганки кремлівського диктатора. Пригожин не лише бере участь у війні, а й виконує іншу важливу функцію. Він вивільняє російські тюрми від непотрібних з точки зору Путіна людей.

Вони позбулися десятків тисяч ув'язнених, які сиділи за тяжкими статтями. Мало того, що вони позбулися непотрібних небезпечних людей, вони ще й звільнили тюрми, куди тепер можна саджати усіх незгодних,

– акцентував опозиціонер.

Минулого року, коли почалася повномасштабна війна, деякі росіяни все-таки виходили на вулиці. За декілька тижнів було 20 000 арештів, і людей не було куди поміщати. Тюрми, спецприймачі, автозаки – усе було переповнено. Режим виявився до цього не готовий.

"Потрібно або нові тюрми будувати, що довго, або звільнити місця у чинних тюрмах. Пригожин виконав це доручення. Він вбив одразу двох зайців – і на війну "гарматне м'ясо" відправив, і в'язниці звільнив. У цьому сенсі він корисний для Путіна", – підсумував Гудков.