Новий скандал у міноборони Росії: пропагандисти заявили про відсторонення ще одного генерала
ЗМІ та пропагандистські телеграм-канали держави-терориста повідомили про усунення ще одного російського генерала. Мовиться про Владіміра Селіверстова, що встиг повоювати й проти інших сусідів країни-агресорки.
Міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу міг звільнити генерал-майора Владіміра Селіверстова. Він був командиром тульської 106 дивізії ВДВ, передає 24 Канал.
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Подробиці нового конфлікту в армії загарбників
Причина ймовірного рішення Шойгу наразі невідома. За попередньою версією, російський міністр міг звільнити цього генерала через його непоступливий характер. Адже Селіверстов критикував військове керівництво держави-терориста та не погоджувався з рішеннями штабу ВДВ окупантів.Зверніть увагу! Офіційних повідомлень щодо усунення Селіверстова наразі немає.
Хто такий Селіверстов
Цей загарбник брав участь у війнах Росії проти Ічкерії та Грузії. Зараз йому 49 років. Проти наших захисників окупант воює з першого дня вторгнення Росії в Україну.
У 2014 році Селіверстову присудили "героя" країни-агресорки. У червні 2023 року він отримав звання генерал-майора.
Що відомо про 106 тульську дивізію
Окупаційна дивізія, якою командував Селіверстов, воювала проти наших захисників на Київщині з початку повномасштабного вторгнення Росії та на Бахмутському напрямку з січня 2023 року.
А ще його підлеглі причетні до звірств у Бучі, Гостомелі, Ірпені. Цих воєнних злочинців також підозрюють у вбивстві українського журналіста Макса Левіна.
Це не перший конфлікт окупантів зі своїм військовим керівництвом
- Нещодавно Валєрій Герасімов звільнив Івана Попова. Цей генерал-майор був командувачем 58-ї загальновійськової армії держави-терориста.
- За попередньою інформацією, Попов жалівся на відсутність ротації у війську окупантів на Запорізькому напрямку та погрожував розповісти все особисто Владіміру Путіну. Герасімов спочатку звинуватив генерала у панікерстві, а згодом відправив його у відставку.
- Дмітрій Пєсков ухилився від відповіді, коли його запитали журналісти, чи знає російський диктатор про цей конфлікт. Посіпака Путіна відмовився коментували скандал та переадресував питання міноборони Росії.