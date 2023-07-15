Новий скандал у міноборони Росії: пропагандисти заявили про відсторонення ще одного генерала

ЗМІ та пропагандистські телеграм-канали держави-терориста повідомили про усунення ще одного російського генерала. Мовиться про Владіміра Селіверстова, що встиг повоювати й проти інших сусідів країни-агресорки.

Міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу міг звільнити генерал-майора Владіміра Селіверстова. Він був командиром тульської 106 дивізії ВДВ, передає 24 Канал.

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Подробиці нового конфлікту в армії загарбників

Причина ймовірного рішення Шойгу наразі невідома. За попередньою версією, російський міністр міг звільнити цього генерала через його непоступливий характер. Адже Селіверстов критикував військове керівництво держави-терориста та не погоджувався з рішеннями штабу ВДВ окупантів.

Хто такий Селіверстов

Офіційних повідомлень щодо усунення Селіверстова наразі немає.

Цей загарбник брав участь у війнах Росії проти Ічкерії та Грузії. Зараз йому 49 років. Проти наших захисників окупант воює з першого дня вторгнення Росії в Україну.

У 2014 році Селіверстову присудили "героя" країни-агресорки. У червні 2023 року він отримав звання генерал-майора.

Що відомо про 106 тульську дивізію

Окупаційна дивізія, якою командував Селіверстов, воювала проти наших захисників на Київщині з початку повномасштабного вторгнення Росії та на Бахмутському напрямку з січня 2023 року.

А ще його підлеглі причетні до звірств у Бучі, Гостомелі, Ірпені. Цих воєнних злочинців також підозрюють у вбивстві українського журналіста Макса Левіна.

Це не перший конфлікт окупантів зі своїм військовим керівництвом