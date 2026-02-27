Зеленський зробив різку заяву про Іран
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримав би військову операцію США проти Ірану, оскільки вважає чинний режим у Тегерані антилюдським.
- Зеленський наголосив на важливості дипломатичного підходу, але висловив сумнів у щирості намірів іранського керівництва щодо домовленостей.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Sky News, передає Офіс Президента.
Дивіться також Війна з Іраном як останній егоїстичний шанс: чи піде Трамп ва-банк заради влади
Що Зеленський думає про сценарій втручання США у Іран?
Думаю, люди в Ірані шукають допомоги, щоб змінити нинішній режим, який відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди. Цей режим існує вже багато років. У людей немає жодних прав. Люди зникають. Людей убивають і страчують тисячами,
– наголосив президент.
Глава держави наголосив, що йдеться саме про дії, спрямовані проти режиму, а не проти населення Ірану.
Водночас він зауважив, що йому відомо про перемовини між США та іранською владою. Зеленський підкреслив, що дипломатичний шлях завжди є кращим варіантом, особливо з огляду на те, що Україна сама перебуває у стані війни. Однак він висловив сумнів у щирості намірів нинішнього іранського керівництва щодо реального прагнення до домовленостей.
Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу припустив, що Дональд Трамп, окрилений успіхами у Венесуелі, ймовірно, готовий перейти на нову фазу протистояння проти Ірану.
Чи можуть США атакувати Іран найближчим часом?
Видання Axios писало, що Дональд Трамп заслухав варіанти дій щодо Ірану від американських генералів після третього раунду переговорів. Водночас у Тегерані писали про черговий раунд переговорів, який має відбутися наступного тижня.
США розглядають два варіанти дій щодо Ірану: компромісна ядерна угода з обмеженим збагаченням урану або військове протистояння з можливими ударами по іранському керівництву.