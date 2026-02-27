Зеленський зробив різку заяву про Іран

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримав би військову операцію США проти Ірану. Він вважає, що чинний режим у Тегерані є антилюдським.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Sky News, передає Офіс Президента.

Дивіться також Війна з Іраном як останній егоїстичний шанс: чи піде Трамп ва-банк заради влади

Що Зеленський думає про сценарій втручання США у Іран?

Думаю, люди в Ірані шукають допомоги, щоб змінити нинішній режим, який відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди. Цей режим існує вже багато років. У людей немає жодних прав. Люди зникають. Людей убивають і страчують тисячами,

– наголосив президент.

Глава держави наголосив, що йдеться саме про дії, спрямовані проти режиму, а не проти населення Ірану.

Водночас він зауважив, що йому відомо про перемовини між США та іранською владою. Зеленський підкреслив, що дипломатичний шлях завжди є кращим варіантом, особливо з огляду на те, що Україна сама перебуває у стані війни. Однак він висловив сумнів у щирості намірів нинішнього іранського керівництва щодо реального прагнення до домовленостей.

Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу припустив, що Дональд Трамп, окрилений успіхами у Венесуелі, ймовірно, готовий перейти на нову фазу протистояння проти Ірану.

Чи можуть США атакувати Іран найближчим часом?