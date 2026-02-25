Проблема Трампа не в самій ідеї фашизму. Вона йому цілком пасує. Досить глянути на атмосферу минулої ночі. Фашизм прославляє лідера, який порушує закон і прагне об'єднати людей з їхньою долею. Він заперечує правду на користь грандіозних історій боротьби проти обраного ворога. Він утверджує уявний золотий вік. Все це було в промові. Про це пише Тімоті Снайдер.

Чого хоче Трамп?

Фашизм вимагає обраного ворога та жертв. Трамп назвав демократів в аудиторії "божевільними" та пов'язав їх із нелегальною імміграцією та злочинністю. США займаються величезним проєктом очищення. Рейди Міграційної поліції прославляють фізичну силу в містах, а система концентраційних таборів – це ландшафт домінування в сільській місцевості. Вбивство мирних жителів у Міннесоті супроводжувалося великою брехнею про жертв.

Усе це жахливо. Але це також застій. Трамп непопулярний, економіка слабка. Коли уряд убивав американців, це не стримувало протести. Щоб насправді змінити природу політики, вийти за межі поточного стану справ (конкурентного авторитаризму) до чогось іншого, до фашизму, Трампу потрібен інший вид конфлікту.

Фашизм вимагає великої іноземної війни, щоб знищити власний народ і таким чином створити резервуар сенсу, який можна було б використовувати для виправдання безстрокового правління та подальшого гноблення, щоб світ виглядав як нескінченна боротьба та підпорядкування ієрархії як єдиний вид життя.

Трамп відчуває, що йому потрібна така війна, але, як зазвичай, він хоче скороченого шляху. У своєму зверненні до Конгресу Трамп представив олімпійський хокей як великий міжнародний конфлікт, зробивши дивну заяву про те, що воротар отримає президентську медаль свободи. Після вивезення Мадуро з Венесуели Трамп порівняв ці події з Другою світовою війною, що є абсурдом.

Щоб завершити фашистський перехід, Трамп має дати країні війну, якої вона не хоче, виграти її та трансформувати суспільство. Він підвів американців до порогу великої війни з Іраном, але у своєму зверненні, говорячи про підготовку до війни, він безнадійно озирався навколо та розмахував руками. Він із задоволенням говорить про війну з Іраном і сподівається, що хтось інший її почне. Але він не може зробити це сам.

Американці не хочуть такої війни. Але це не зовсім проблема Трампа. Німці також не хотіли війни з Польщею у 1939 році. Але Гітлер все одно воював і швидко виграв. Проблема Трампа полягає в тому, що він не знає, як вести війну. І він зазнає невдачі.

Як розвиватиметься конфлікт Ірану і США?

Тож що буде далі в політиці щодо Ірану? Можна уявити собі терплячу кампанію тиску на Іран, суміш санкцій та обіцянок, з вимогами свободи слова та підтримки громадянського суспільства. Але, звичайно, не від цієї адміністрації. Вони скасували відповідні інституції та відмовилися від належних інструментів. Є лише два реальних сценарії.

В одному з них в Ірані майже нічого не відбувається. Трамп забуває про десятки тисяч убитих протестувальників, яких він нібито підтримує. Флот відпливає. Можливо, спочатку випустили кілька ракет, можливо, ні. У результаті Трамп стверджує, що якимось чином це все було неймовірною перемогою, і що тепер настав дивовижний мир. Але це не матиме жодного впливу на внутрішню політику.

В іншому сценарії США нападуть. Це єдина ескалація, яка могла б допомогти просунути фашистський перехід. Але це не спрацює. Трамп некомпетентний, як і його радники, а війна – це важко. Американці не будуть терплячими. Можливо, вони б змінили свою думку, якби Трамп міг пояснити, що він робить, але він не може. Або якби була швидка перемога, якої теж не буде. Вторгнення в Іран, ймовірно, буде настільки катастрофічним для внутрішньої політики, що Трамп не доживе до кінця свого терміну, або навіть кінця цього року на посаді президента.

Трамп хоче і того, й іншого. Він хоче бути воєначальником, якого всі бояться, але він також хоче заробити купу грошей і щоб його корупцію вважали миротворчістю. Слово "угода", яке він завжди використовує в контексті Ірану, означає: "Нас можна підкупити". Якщо є спільна риса в американської зовнішньої політики за каденції Трампа, то це вона. Трамп хоче, щоб йому сказали, що поєднання погроз і хабарів робить його великим миротворцем і він заслуговує на приз.

Розглянемо біографічну траєкторію. Хлопець з Квінза хоче порушити правила та заробити гроші на нерухомості, щоб його прийняли та захоплювалися на Мангеттені. Йому це не вдається. А потім він намагається повторити всю цю справу знову, але у більшому масштабі. Він порушує правила і заробляє гроші, ставши президентом США. Але зрештою він хоче схвалення, прийняття, буржуазного визнання у вигляді відремонтованого будинку та золотих дрібничок.

Тож Трамп перебуває у такому становищі – він застряг. Він зазнає невдачі у фашизмі. Він може щось ламати, але не може нічого створювати. Він може хвалитися, але не може тріумфувати. Він втомився, і кожен день важчий за попередній, а за кулісами з'являються суперники і вибори наближаються.

Відтепер і до листопада 2026 року у Трампа є два кроки:

виграти війну, чого він не може;

придушити вибори, що, як Трамп вже дав зрозуміти, він і спробує зробити.

Зрештою, це людина, яка вже намагалася вкрасти вибори. Але тоді вона зазнала невдачі. Той факт, що Трамп спробував і зазнав невдачі один раз, означає, що він неодмінно зазнає невдачі знову.

Є ще один (очевидний) трюк, який Трамп може спробувати, – поєднання двох попередніх. Він може заявити, що війна, яку він сам розпочав в Ірані (чи деінде), означає, що виборів не може бути через можливі терористичні загрози. Але якщо журналісти, судді та інші будуть готові до цього гамбіту, він зазнає невдачі.

Американці мусять докласти зусиль

Який стан справ у країні? Фашизм не зазнає невдачі сам по собі. Люди чинили опір: мільйони на протестах, тисячі чи десятки тисяч у містах – коли це було важливо. Індивідуальні прояви мужності та відданості є всюди. Навіть коли багато великих ЗМІ зазнають невдачі та поступаються, інші виконують свою роботу, а місцеві репортажі тримають усіх в курсі подій. Громадські групи будують плани та подають позови. Трамп довів американців до порогу, який він не може переступити. Але немає такого поняття, як нормальність. Немає шляху назад. Що буде далі – питання відкрите.

Трамп застряг, але він застряг у жахливому становищі. США залишаються в умовах конкурентного авторитаризму, з фашистами на владних посадах та федеральними інституціями, які проводять політику гноблення, яка суперечить законам. У наступні шість місяців буде більше поганих новин, і більше моментів мужності та організованості.

У листопаді відбудуться вибори, але це не будуть незвичайні вибори, що вимагатимуть незвичайних зусиль. Противники авторитаризму, безумовно, можуть перемогти у важкій боротьбі, яка передбачає створення великих коаліцій та роздуми про краще майбутнє. Ми не можемо повернутися назад, але ми можемо досягти кращих результатів.