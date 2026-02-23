Що сталось? Верховний Суд визнав, що введення Трампом направо і наліво мит є незаконним. І цим рішенням, фактично, відмінивши всі введені Трампом мита. Про це пише Сергій Фурса.

Читайте також Хаос наростає: митна служба США скасовує старі тарифи, але є нюанс

США показали, що у лояльності є межі

Чому це важливо? Ну бо ми вже цілий рік ставили одне і те запитання. А де ж ці відомі американські інститути, всі ці стримання і противаги. Хто зупинить Трампа, який зносить все на своєму шляху. І чи не побудує він в США автократію імені себе, відмінивши вибори і порушивши Конституцію. Було багато приводів думати, що все у нього вийде.

Такі США перестали бути союзником для України і ЄС, маючи більше спільного із Росією і Китаєм. Це лякало, бо краще мати США на своєму боці. І вже точно не хочеться мати США на боці своїх ворогів. Пережити 4 роки Трампа – це один виклик. А от отримати системно і довгостроково авторитарні США – зовсім інша проблема. Як для України, так і, до речі, для світової економіки.

Але інститути, як виявилось, працюють. Це рішення Верховного Суду дуже важливе, бо завжди вважалось, що Суд до Трампа лояльний і там більшість консервативних суддів, які тяжіють до республіканців, або просто завдячують своєму перебуванню в цій інстанції самому Трампу.

І от начебно лояльний до Трампа Верховний Суд по дуже важливому для Трампа питанню, а може й по найважливішому, приймає антитрампівське рішення. Рятуючи таким чином і економіку США, для якої ці мита стали дуже сильним тягарем, і, власне, показуючи, навіщо потрібні незалежні інститути.

А це означає, що інститути працюють. Символічно, що це продемонстрував Верховний Суд, враховуючи, яке важливе верховенство права в американській культурі. Це означає, що той самий Верховний Суд не піде на пряме порушення Конституції чи брутальне порушення закону, якщо Трамп буде цього вимагати. Наприклад, щодо третього терміна. Трамп тепер це буде знати. У лояльності є межі. Ідеологія не виправдає все.

Символічно, що це рішення стосувалось саме економіки. Бо для економіки наявність тих самих стримувань і противаг, незалежних інститутів, є критичною. І так, Трамп тимчасово ввів тепер інші мита. Але тільки тимчасово. І переважно вони нижчі.

Уся конструкція шантажу Європейського Союзу тепер розвалилась. Цікаво, чи вплине це на бажання Індії купляти російську нафту. Так само цікаво, чи наблизило це удари по Ірану. Бо треба ж чимось перекрити в телевізорі таку епічну поразку.

Але це все не про те. Головне, що американська демократія чи не вперше продемонструвала свою стійкість, а це дає надію.