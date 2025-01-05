Згадав про ядерку: Блінкен оцінив, наскільки високим був ризик прямого конфлікту США та Росії

У Вашингтону були різні моменти, коли виникали сумніви або занепокоєння стосовно заходів, яких може вжити Росія після початку повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року.

Зокрема, у США були побоювання стосовно можливого використання ядерної зброї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держсекретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю для The New York Times.

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Що сказав Блінкен про США та Росію

На думку Блінкена, ситуація у 2022 році дуже "зосередила розум". Втім, він вважає, що Сполученим Штатам вдалося уникнути прямого конфлікту з Росією. Американський посадовець визнає, що Кремль наразі проводить низку підлих дій, серед яких гібридні атаки, диверсії та вбивства.

Такі речі трапляються. Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно співпрацюємо з багатьма нашими партнерами. Але з погляду прямого конфлікту, я не думаю, що ми були близькими, але це те, про що ми повинні були дуже, дуже пам’ятати,

– наголосив Блінкен.

До слова, також висловився про перебіг повномасштабної війни в Україні. Він сказав, від чого залежить майбутнє нашої держави. За його словами, Україна має надзвичайний потенціал не лише для виживання, але й для процвітання в майбутньому.

Блінкен вважає, що це залежить від рішень, які прийме майбутня адміністрація та багато інших країн. Раніше він підкреслив, що рішення про припинення війни в Україні повинні приймати самі українці, та зазначив важливість тривалого припинення вогню для безпеки країни.