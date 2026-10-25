"Украй некомпетентний": Трамп розкритикував Обаму після аналогічних заяв у свій бік
Дональд Трамп розкритикував Барака Обаму через його зовнішню політику та підтримку демократичних кандидатів. Він закликав жителів штату Мічиган голосувати за Майка Роджерса.
Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі.
Суперечка Трампа та Обами
Американський лідер звинуватив 44-го президента США Барака Обаму в виплаті мільярдів доларів Ірану та відкритті для нього шляху до створення ядерної зброї.
Трамп також нагадав про минулі виборчі перегони, зазначаючи, що кандидатки, за яких активно агітував Обама, у підсумку зазнавали поразок. Зокрема, він згадав Хілларі Клінтон та Камалу Гарріс.
Окрім цього, чинний президент різко висловився щодо кандидата, якого Обама висуває у штаті Мічигані, назвавши його "фальшивим лікарем", що "керує найгіршою клінікою в Америці".
Мічиган не хоче зарозумілого прихильника відкритих кордонів, чия репутація лише погіршуватиметься у міру розкриття нової інформації,
– написав Трамп.
Наприкінці звернення він закликав виборців віддати свої голоси за Майка Роджерса, запевнивши, що той їх "ніколи не підведе".
Нагадаємо, 24 жовтня 44-й президент США Барак Обама виступив у Клівленді та Детройті на мітингах у межах передвиборчої кампанії. Тоді він заявив, що друга каденція Дональда Трампа обернулася хаосом, жорстокістю й корупцією.
Обама також наголосив, що Трамп втягнув країну в економічно болісну війну в Ірані, "якої ніхто не просив". Крім того, у Мічигані експрезидент підтримав кандидата-демократа в Сенат Абдула Ель-Саєда, відкинувши сумніви республіканців щодо його патріотизму та натякнувши на давні маніпуляції Трампа щодо власного походження.