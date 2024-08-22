Погрожував зброєю працівникам ТЦК в Одесі: у поліції встановили особу чоловіка

В Одесі чоловік під час перевірки документів почав погрожувати працівникам ТЦК пістолетом. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством.

Як зазначили правоохоронці, інцидент трапився 20 серпня вдень на вулиці Акордній, що в Хаджибейському районі Одеси. Поліцейські провели досудове розслідування та поділилися результатами.

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Деталі конфлікту

Так, під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи.

Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік,

– додали правоохоронці.

Поліція встановила правопорушника – 38-річного чоловіка. Той відмовився надавати пояснення щодо своїх дій. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу.

Чоловіка затримали, а пістолет вилучили / фото поліції

Дізнавачі розпочали провадження за статтею 129 КК України, тобто погроза вбивством. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.