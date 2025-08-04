У Вінниці 4 серпня обрали запобіжний захід п'ятьом затриманим, яких підозрюють у спробі захоплення державної установи, а саме – центрального міського стадіону. Суд ухвалив рішення помістити цих осіб на 60 діб під домашній арешт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Є затримані: конфлікт з ТЦК у Вінниці кваліфікували як спробу захоплення держустанови

Що вирішив суд у Вінниці щодо підозрюваних у сутичці з ТЦК?

Суддя Вінницького міського суду Костянтин Гуменюк розглядав кожну справу щодо підозрюваних в сутичці з ТЦК окремо.

Затриманих обвинувачують у двох епізодах за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;

Закінчення замаху на захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади та незаконного користування нею та перешкоджання нормальній роботі розташованій в ній установи

Прокурор Олег Кравчук просив усім затриманим цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації на 60 діб. Саме такий запобіжний захід підозрюваним й обрали.

Захист одного із затриманих просив суд призначити нічний домашній арешт, оскільки чоловік працює у Вінниці, а зареєстрований у Житомирській області. Однак суддя відхилив клопотання. Чи подаватимуть апеляцію – ще вирішують, повідомила Суспільному мати затриманого.

Адвокат іншого підозрюваного також просив про нічний арешт — у цьому випадку апеляцію вже планують. Ще один захисник просив для свого підзахисного особисте зобов’язання з покладенням певних обов’язків, проте і це прохання суд не задовольнив.

Суддя зазначив, що всі підозрювані мають право оскаржити рішення.

Раніше заступник начальника Вінницького обласного ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу Микола Лантух зазначав, що в ніч на 2 серпня близько 30 – 40 людей намагалися незаконно проникнути на територію центрального стадіону "Локомотив" у Вінниці. Ці люди хотіли перешкодити мобілізаційним заходам.