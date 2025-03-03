Назвали "чеською с*кою": водій, який вигнав українців із дитиною з трамвая, пояснив ситуацію

Нещодавно у мережі поширювали відео, на якому видно конфлікт водія чеського трамвая. Він вигнав українців з дитиною з транспорту.

Водій трамвая в Чехії розповів про своє бачення конфлікту із українцями. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Blesk.

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Пасажир образив водія

За словами водія, у нього виник конфлікт з українцями після того, як він зробив зауваження тому, що їхня дитина стояла взутою на сидіннях, а українець нібито почав його ображати й назвав "чеською с*кою".

Водій відзначив, що до моменту конфлікту він, мовляв, довго чув дитячі вигуки, стукіт у вікна, тупіт і стрибки на сидіннях. Через це він вирішив зупинити трамвай і подивитися, що відбувається в салоні.

Через це нібито пішов подивитись, що відбувається, адже якщо щось відволікає під час руху, то це впливає на керування.

Я не можу сконцентруватися й можу спричинити аварію, а мені б цього не хотілося,

– пояснив водій.

За його словами, він спершу спокійно попросив українця забрати дитину із сидіння, однак той начебто сказав, що в дитини чисте взуття, а водій порушує правила перевезення. У висновку пасажир почав його ображати, називаючи "чеською с*кою", бажати смерті, а також "показувати язик, плюватися й робити подібні речі".

Саме після цього і сталось те, що зафіксували на відео. Водій сказав, що пасажиру "немає чого робити в цій країні". Водночас він визнає, що з його боку це також було неправильно. Він підкреслив, що не мав на увазі це як дискримінацію.

Він наголосив, що має багато друзів серед українців, а його слова були реакцією попередні слова пасажира.

Відразу після конфлікту він повідомив про нього диспетчеру. Дорогою додому він уже дізнався, що відео з ним опублікували у соцмережах. Майже одразу він почав отримувати погрози на свою адресу й адресу своєї сім’ї. Тепер, за словами водія, він перебуває під наглядом лікарів.