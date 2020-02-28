Конфлікт може перерости у міжнародне протистояння: реакція ЄС на атаку РФ у Сирії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав негайно зупинити ескалацію конфлікту у Сирії. Там 27 лютого російська авіація атакувала сирійську провінцію Ідліб, внаслідок цього загинули щонайменше 33 турецьких військових.

Існує ризик, що цей конфлікт переросте у міжнародне військове протистояння, зазначив Жозеп Боррель у твіттері.

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За його словами, загострення конфлікту завдає нестерпної шкоди цивільному населенню і ставить їхнє життя під загрозу.

(1/2) #Idlib - Ongoing escalation around needs to stop urgently. There is a risk of sliding into a major open international military confrontation. It is also causing unbearable humanitarian suffering and putting civilians in danger. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

Сирійський конфлікт триває майже 10 років. У ньому залучені декілька потужних країн, зокрема США, Росія, Іран, Велика Британія, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія та Ізраїль.

Що відомо про конфлікт у Сирії?У березні 2011 року у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Протестувальники вимагали відставки президента. Насильство стрімко наростало, а у країні почалася громадянська війна.



Наразі ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.

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Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.

Після атаки Росії турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян.

У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.

Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту