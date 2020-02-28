Конфлікт може перерости у міжнародне протистояння: реакція ЄС на атаку РФ у Сирії
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав негайно зупинити ескалацію конфлікту у Сирії. Там 27 лютого російська авіація атакувала сирійську провінцію Ідліб, внаслідок цього загинули щонайменше 33 турецьких військових.
Існує ризик, що цей конфлікт переросте у міжнародне військове протистояння, зазначив Жозеп Боррель у твіттері.
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За його словами, загострення конфлікту завдає нестерпної шкоди цивільному населенню і ставить їхнє життя під загрозу.
Сирійський конфлікт триває майже 10 років. У ньому залучені декілька потужних країн, зокрема США, Росія, Іран, Велика Британія, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія та Ізраїль.
Що відомо про конфлікт у Сирії?У березні 2011 року у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Протестувальники вимагали відставки президента. Насильство стрімко наростало, а у країні почалася громадянська війна.
Наразі ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.
Атака Росії на Туреччину в Сирії 27 лютого: головне
- Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.
- Після атаки Росії турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян.
- У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.
Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту