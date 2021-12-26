У Конго терорист-смертник підірвався у ресторані: щонайменше 7 загиблих
Джерело:AP news
У Демократичній Республіці Конго 25 грудня у ресторані стався вибух. За попередньою інформацією, підірвався смертник. Теракт забрав життя щонайменше 7 осіб.
За інформацією ЗМІ, ще 13 осіб отримали поранення. Всі жертви – мирні жителі.
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Загинув також терорист-смертник
Трагедія сталась в ресторані міста Бені, що на сході Демократичної Республіки Конго. Терорист-смертник підірвався біля входу в ресторан, де люди святкували католицьке Різдво.
Терорист підірвався прямо біля ресторану, де люди святкували Різдво:
Наразі експерти пробують встановити, яку саме вибухову речовину використали. У ніч на 26 грудня у лікарні померли ще двоє важкопоранених, таким чином кількість загиблих зросла вже до семи.
Цей злочин не залишиться безкарним. Його організатори та виконавці будуть знайдені та знищені,
– заявив президент ДР Конго Фелікс Чісекеді.
Влада не виключає, що за цим терактом стоїть екстремістське угруповання "Альянс демократичних сил".Зверніть увагу! У місті Бені посилили заходи безпеки, особливо це стосується громадських місць.
Дивіться на карті, де стався теракт:
Що відомо про ситуацію у ДР Конго:
- У провінції Північне Ківу ще з 6 травня діє стан надзвичайної ситуації через загрози в галузі безпеки.
- Адміністрацію провінції розпорядженням президента замінили на військову.
- Аналогічна ситуація в сусідній провінції Ітурі.
- Найбільшу загрозу становить саме "Альянс демократичних сил".
- Організація була сформована ще у 1995 році як ісламістська.
- За даними ООН, бойовики "АДС" за останні 2 роки вбили більше ніж 1300 мирних жителів.