Конгрес може заборонити США визнавати окупований Крим російським

У США представник Демократичної партії Джеральд Конноллі запропонував Конгресу заборонити уряду країни визнавати суверенітет Росії над окупованим Кримом. Зокрема, він вніс відповідний законопроєкт до Палати представників.

У назві документу міститься заклик заборонити американському уряду визнавати претензії Росії на суверенітет над окупованим півостровом. Законопроєкт зареєстрували під номером HR922 у Конгресі.

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Якщо Палата представників підтримає таку ініціативу, то потім законопроєкт розглядатиме Сенат США.

Наразі документ передали в комітет Палати представників із закордонних справ. Однак тексту законопроєкту на сайті Конгресу ще немає.

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