Конгрес тисне на Пентагон щодо постачання F-16 Україні, – WP

У Пентагоні зі скептицизмом зустріли відмову президента США Джо Байдена передати Україні винищувачі F-16. Конгрес тиснутиме на адміністрацію президента, щоб таки схвалити передачу сучасних літаків.

При цьому в Пентагоні вважають, що Україні все ж передадуть винищувачі F-16, але пізніше. Там зазначили, що вже були прецеденти, коли запити відхиляли, але пізніше все ж озброєння надавали, в тому числі танки M1 Abrams.

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Так, Колін Кал – заступник міністра оборони з питань політики припустив, що старі F-16 можуть бути передані Україні протягом приблизно 18 місяців. Закупівля та доставка нових може зайняти до шести років.

Він також додав, що за оцінками Військово повітряних сил США, для оновлення парку винищувачів Україні, ймовірно, знадобиться близько 80 літаків.

У Конгресі обговорили доцільність передачі Україні винищувачів

Республіканське керівництво Комітету Палати представників із питань збройних сил скликало слухання на тлі зростаючого скепсису в сегменті партії та серед деяких демократів щодо обсягу допомоги, яку Вашингтон погодив Україні.

У той час як меншість республіканців поставила під сумнів, чи варто Вашингтону взагалі допомагати Україні, кілька інших – підтримали демократів у тому, що адміністрація діє не достатньо швидко у рішеннях передачі Україні сучасної зброї.

Конгресмен Джаред Голден зазначив, що двопартійна група законодавців минулого року кілька разів закликала адміністрацію передати Україні ракети великої дальності на додаток до F-16.

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Чому вважають це недоцільним

Головний демократ комітету, член Конгресу Адам Сміт (Вашингтон) все ж підтримав точку зору адміністрації, сказавши, що попри те, що "всі стали одержимі" F-16 останніми тижнями, передача Україні передових літаків призведе до значних витрат.

Можливо, ми могли б доставити кілька F-16 в Україну протягом року, можливо, 8 місяців, якби ми дійсно проштовхнули це. Але Україні потрібно не просто навчити пілотів, треба навчити механіків, слід мати аеродроми, які можуть прийняти F-16 і запасні частини для ремонту,

– сказав Сміт, пояснюючи, чому це нерозумне використання ресурсів наразі.

Водночас інші представники Конгресу наголосили, що "українці правильно використовують те, що їм дано".

Україні необхідна сучасна авіація