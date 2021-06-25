Конгресмени та посли європейських країн готували борщ у США – Голос Америки

Посольство України в США в рамках кампанії Міністерства закордонних справ презентувало українську кухню у Вашингтоні. Наші дипломати готували борщ разом з послами Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Молдови та Бельгії.

Також до приготування долучилися представники Конгресу та Державного департаменту. Пані посол України Оксана Маркарова відзначила, що все це є частиною культурної дипломатії. Під час заходу було приготовано 2 види борщу: з яловичиною та куркою.

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Зросла кількість зниклих внаслідок обвалу багатоповерхівки у Флориді

Рятувальники у Флориді продовжують пошукові роботи на місці часткового обвалу багатоповерхового житлового будинку. Відомо про щонайменше 4 загиблих, кількість зниклих безвісти зросла до 159 осіб. Причина раптової руйнації багатоповерхівки досі не відома. Уряд відправив на місце події команду експертів і науковців, які досліджуватимуть, що могло спричинити обвал.

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