Конгресмени просять Пентагон та Держдеп дозволити Нацгвардії Каліфорнії допомагати Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен отримали лист від американських конгресменів. Вони закликають надати Національній гвардії Каліфорнії повноваження для більш ефективної допомоги Україні під час війни.

Автори листа вважають, що Національна гвардія Каліфорнії готова, бажає і може підтримувати гуманітарну роботу в Україні. Однак й на перешкоді стоять бюрократичні перепони.

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"Ми вважаємо, що відносини Гвардії з Україною дають їй унікальну можливість зіграти певну роль у підтримці нашого гуманітарного реагування", – йдеться у листі конгресменів.

Відтак політики просять Остіна та Блінкена усунути адміністративні та процедурні перешкоди у роботі гвардійців. Адже "якщо федеральний уряд не здійснить ключових кроків для активізації необхідних повноважень, вони не зможуть розширити свої зусилля".

Як приклад такої роботи, автори листа наводить можливість повітряних перевезень для доставки продовольства, медикаментів та інших гуманітарних вантажів до регіону.

Лист в себе у твіттері опублікував голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф. Також під листом підписалися ще десять членів Палати представників.