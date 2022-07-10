Зеленський має розв'язати цю проблему: конгресвумен Спартц оголосила список претензій до Єрмака

10 липня 2022 , 00:57
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Джерело:

Вікторія Спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц назвала список претензій, які має до Андрія Єрмака. Зокрема, мовиться про справу вагнерівців, перемовини з кремлем та здачу Херсона.

Відповідний допис Вікторія Спартц оприлюднила 9 липня. Список з'явився на її сайті.

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Спартц оприлюднила претензії до Єрмака

Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити, — голова Офісу Президента Андрій Єрмак,
– заявила конгресвумен.

Вона оприлюднила список так званих претензій до глави Офісу Президента:

  • витік у білорусь та, зрештою, в росію інформації про операцію України із захоплення членів ПВК "Вагнера", що призвело до її провалу;
  • погане керівництво невдалими мирними переговорами з росією перед війною;
  • запевнення українського керівництва, що нападу з боку росії не відбудеться, всупереч даним західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;
  • диверсія в Херсоні та здача його росіянам, що призвело до трагедії батальйону "Азов";
  • затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та формулювання необґрунтованих або навіть незаконних умов;
  • цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Українцям та американцям буде краще, якщо наші уряди відреагують із належною обачністю, а не з оборонними банальностями,
– написала Спартц.

Тож вона закликала міністерство розглянути її заяву "з тією серйозністю, якої вимагають ці питання про пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem (тобто перехід на особистості – 24 канал), як вони робили досі".

Що цьому передувало

  • 8 липня Вікторія Спартц закликала перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента Андрія Єрмака з росією. Членкиня Палати представників США звернулася з цим проханням до президента США Джо Байдена. 
  • У мережі з'явилось звернення Спартц. Там мовиться про "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з росією".
  • Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що дії Спартц – це неприхована спроба повернути в американську політику наративи, які поширює росія.
  • У міністерстві сказали: "Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження".
  • Ірина Верещук заявила, що за листом Спартц щодо Єрмака можуть стояти українські діячі. Вона закликала їх припинити це та не заважати. 

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Автор: Діана Квасневська