Зеленський має розв'язати цю проблему: конгресвумен Спартц оголосила список претензій до Єрмака

Конгресвумен Вікторія Спартц назвала список претензій, які має до Андрія Єрмака. Зокрема, мовиться про справу вагнерівців, перемовини з кремлем та здачу Херсона.

Відповідний допис Вікторія Спартц оприлюднила 9 липня. Список з'явився на її сайті.

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Спартц оприлюднила претензії до Єрмака

Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити, — голова Офісу Президента Андрій Єрмак,

– заявила конгресвумен.

Вона оприлюднила список так званих претензій до глави Офісу Президента:

витік у білорусь та, зрештою, в росію інформації про операцію України із захоплення членів ПВК "Вагнера", що призвело до її провалу;

погане керівництво невдалими мирними переговорами з росією перед війною;

запевнення українського керівництва, що нападу з боку росії не відбудеться, всупереч даним західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

диверсія в Херсоні та здача його росіянам, що призвело до трагедії батальйону "Азов";

затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та формулювання необґрунтованих або навіть незаконних умов;

цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Українцям та американцям буде краще, якщо наші уряди відреагують із належною обачністю, а не з оборонними банальностями,

– написала Спартц.

Тож вона закликала міністерство розглянути її заяву "з тією серйозністю, якої вимагають ці питання про пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem (тобто перехід на особистості – 24 канал), як вони робили досі".

Що цьому передувало

8 липня Вікторія Спартц закликала перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента Андрія Єрмака з росією. Членкиня Палати представників США звернулася з цим проханням до президента США Джо Байдена.

У мережі з'явилось звернення Спартц. Там мовиться про "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з росією".

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що дії Спартц – це неприхована спроба повернути в американську політику наративи, які поширює росія.

У міністерстві сказали: "Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження".

Ірина Верещук заявила, що за листом Спартц щодо Єрмака можуть стояти українські діячі. Вона закликала їх припинити це та не заважати.

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