У Рим прибули всі кардинали, які оберуть нового Папу: приготування до конклаву завершуються

Усі 133 кардинали, які обиратимуть наступного Папу, вже прибули до Риму. Вранці 5 травня в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося десяте загальне зібрання в рамках приготування до конклаву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Кардинали-виборці прибули до Риму

У Ватикані зазначили, що всі 133 кардинали, які обиратимуть нового Папу, вже прибули до Риму. Заселення розпочнеться у вівторок пополудні.

Керівник пресслужби Маттео Бруні на брифінгу повідомив, що 5 травня в засіданні взяли участь 179 кардиналів. Серед них 132 тих, що братимуть участь у конклаві.

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Кардинали, які оберуть нового Папу Римського, вже прибули / Фото Vatican Media

Маттео Бруні повідомив, що вже практично завершено приготування Сикстинської каплиці, а також "Дому святої Марти" та старого "Дому святої Марти".

До речі, світ дізнається про результати голосування за кольором диму з димаря над Сікстинською капелою. Так, якщо з труб виходить чорний дим, то нового Папу ще не обрали. Білий, навпаки, означає: "Habemus papam!" – "Маємо Папу!".