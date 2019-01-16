Конкурент українця Луніна в "Реалі" безкоштовно покине клуб
Голкіпер мадридського "Реала" Кіко Касілья покине "королівський" клуб безкоштовно.
Касілья вже прибув до Англії і проходить медогляд в новому клубі "Лідс", повідомляє Yorkshire Evening Post.
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"Лідс" отримає Касілью безкоштовно, незважаючи на те, що його контракт із мадридцями розрахований до червня 2020 року. При цьому зарплата голкіпера залишиться колишньою.
Варто зазначити, що в "Реалі" Касілья програв конкуренцію голкіперам Кейлору Навасу і Тібо Куртуа і не провів цього сезону жодного матчу.
Нагадаємо, мадридці хочуть повернути Андрія Луніна в клуб, а "Леганес" тим часом поповнив інший український гравець.
Джерело: 24 Канал
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