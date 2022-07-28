З конкурсом в НАБУ може виникнути проблема, – голова ради громадського контролю

Новий генпрокурор Андрій Костін затвердив Олександра Клименка на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Після цього очікують на відбір директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це в ефірі 24 каналу сказав голова ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук. І додав, що після призначення Клименка очільником антикорупційної прокуратури слід очікувати на більш справедливі вироки по справах.

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За його словами, також нас чекає наступний конкурс на голову НАБУ, оскільки повноваження Артема Ситника на посаді директора бюро завершились 16 квітня 2022 року.

Відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Україні після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС треба звершити відбір та призначити керівника САП та нового директора НАБУ.

"Однак, на жаль, є одна невелика проблема. Один із тих, кого затвердили у конкурсну комісію НАБУ зараз перебуває у конкурсній комісії САП", – сказав Савчук.

І додав, що, як виявляється, конкурсна комісія САП приймає рішення щодо призначення не лише керівників та заступників, а й щодо деяких голів. Очевидно, що фізично складно виконувати одразу дві роботи, утім виник такий "казус".

Марк Савчук також припустив, що Офіс Президента міг про це знати. Тому спершу ця людина мала завершити роботу в одній комісії, щоб приступити до роботи в другій.

Новий генпрокурор затвердив Клименка зразу після свого призначення

Зазначимо, що такі ж припущення лунали коли Зеленський підписав указ про призначення на посаду генпрокурора Андрія Костіна. Казали, мовляв, і новий генпрокурор буде затягувати із призначенням очільника САП, однак він зробив це в перший день свого призначення.

Річ у тім, що Клименка не одразу призначили на посаду після схвалення комісією, адже його кандидатуру мав ще затвердити генпрокурор України. Оскільки Ірину Венедіктову звільнили, довелося зачекати на призначення нового керівника Офісу генпрокурора.

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