10 тисяч за вірш чи пісню: Марцінків оголосив конкурс, присвячений Степану Бандері

У середу, 1 січня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс з призом у 10 тисяч гривень. Він закликав ділитися своєю творчістю, присвяченою Степану Бандері.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Марцінківа.

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Що відомо про умови конкурсу про Бандеру

Так, у своїх соцмережах міський голова Івано-Франківська опублікував пост, у якому пригадав, початок повномасштабного вторгнення, коли ворог шукав живого Степана Бандеру в Київській області. Аби росіяни не лише шукали, а й чули з соцмереж про Бандеру, Марцінків оголосив конкурс.

Заспівайте пісню чи прочитайте вірш про Степана Бандеру. Відео надсилайте в коментарі до цього допису. Автори трьох найкращих відео отримають від мене премію – по 10 тисяч гривень,

– написав мер.

Руслан Марцінків повідомив, що конкурс триває до 29 січня 2025 року. Переможця ж оголосять 3 лютого – на День заснування Організації Українських Націоналістів.

"Щоб всі памʼятали, що бандерівська пісня, вірші про Степана Бандеру будуть лунати скрізь", – написав він.

Зауважимо, 1 січня 2025 року в Україні відзначали 116-річчя від дня народження Степана Андрійовича Бандери. До речі, у честь цього на прифронтовій частині Донецької області з'явилися тематичні привітання.