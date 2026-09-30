Суд заборонив АРМА передавати в управління активи

На рішення суду звернув увагу блогер Ігор Лаченков, який зазначив, що фактично зараз відбувається блокування результатів конкурсу.

Суд у Дніпрі на позов м'ясокомбінату "Ювілейний" заборонив АРМА підписувати з ним договір та акти передачі активів. Це фактичне блокування результатів конкурсу,

– написав Ігор Лаченков.

Водночас адвокат Євген Пронін зазначив, що забезпечення позову не позбавило ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" статусу переможця, однак фактично призупинило передання йому активів.

Він звернув увагу на частину 6 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, яка не допускає забезпечення позову способом, що втручається у проведення державних конкурсних процедур.

Пронін вважає, що така ситуація створює юридичний тиск на АРМА.

Так, суд вважає, що конкурсний відбір уже завершився, а укладення договору – це лише реалізація його результатів. Але якщо забезпечення позову зупиняє оформлення цих результатів і не дає переможцю розпочати управління активом, хіба це не втручання в процедуру? На мою думку, суд мав оцінити це саме крізь призму законодавчої заборони. Але але…,

– зазначив адвокат Євген Пронін.

Що відомо про конкурс?

Ще 21 вересня комісія при АРМА визначила ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" переможцем процедури відбору управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine, до якої входять підприємства, які виробляють продукцію під торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" тощо.

Відтак управитель зобов'язався за умовами конкурсу забезпечити державі виплату щонайменше 1 мільярда гривень дивідендного доходу за вирахуванням своєї винагороди.

Цікаво! Це була четверта спроба обрати управителя для арештованого активу російського олігарха Михайла Фрідмана.

Водночас, крім "Пріорітас", серед учасників четвертого конкурсу був також і м'ясокомбінат "Ювілейний", пропозиція якого передбачала 10% винагороди управителя. У той час як "Пріорітас" запропонував ставку – 0,9%.

Загалом, м'ясокомбінат "Ювілейний" має історичний зв'язок з родинним бізнесом Геннадія Буткевича – мережею АТБ, через що у медіа підприємство часто пов'язують із бізнесменом.