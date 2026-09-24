Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив представник "Пріорітас" Сергій Герман.

Яка подальша доля IDS Ukraine?

Сергій Герман зазначив, що як незалежний управитель "Пріорітас" планує розпочати роботу з глибокого аудиту групи. За його словами, завдання полягає у переході від формального арешту корпоративних прав до реального економічного контролю держави над активом.

Йдеться про контроль корпоративних рішень і фінансових потоків, збереження виробництва, робочих місць та ринкової вартості підприємств. Особливе завдання – не допустити виведення ресурсів і забезпечити надходження доходів на користь України,

– уточнив він.

Представник юридичного бюро зазначив, що після завершення необхідних процедур та укладення договору команда "Пріорітас" на основі отриманих результатів запропонує стратегію подальшого управління. Вона має сприяти збільшенню надходжень до державного бюджету та посиленню позицій українських брендів на ринку.

Завдання незалежного управителя – захистити національні інтереси. Вони мають працювати на українську економіку, збереження робочих місць і наповнення державного бюджету,

– додав Сергій Герман.

Представник "Пріорітас" розповів, що приєднався до команди "Пріорітас" після понад 14 років управлінської роботи у сфері виробництва питної води та безалкогольних напоїв. У різні роки він очолював правління та працював генеральним директором Київського заводу безалкогольних напоїв "Росинка". У "Пріорітас" його зона відповідальності охоплюватиме бізнесову стратегію, розвиток продуктових напрямів і підготовку рішень щодо технологічної модернізації виробництва.

Сергій Герман також зазначив, що його колега Жанна Єфремова має значний досвід у сфері корпоративного права та управління активами. За його словами, поєднання юридичної експертизи з практичним галузевим досвідом дає змогу сформувати прозору та ефективну модель управління.

Також Герман зауважив, що можливий міжнародний судовий процес за позовом проти України не має вплинути на плани управителя, оскільки питання права власності на актив не входить до його компетенції. У разі відкриття такого провадження подальшу долю активів визначатиме держава, яка наразі здійснює над ними контроль. Він також висловив упевненість, що Україна зможе обґрунтувати законність арешту та передачі корпоративних прав в управління.

Що відомо про конкурс?

21 вересня 2026 року Комісія з визначення управителя складних активів при АРМА обрала ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" переможцем процедури відбору управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine. До неї входять підприємства, що виробляють продукцію під торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та іншими.

Згідно з умовами, управитель зобов’язався забезпечити виплату державі дивідендного доходу в розмірі щонайменше 1 мільярд гривень за вирахуванням своєї винагороди.

Крім того, нерозподілений прибуток попередніх періодів планують інвестувати в державні цінні папери. Очікуваний обсяг таких інвестицій становить 2,5 мільярда гривень однак остаточну суму визначать після проведення аудиту.

Очікуваний рівень податкових надходжень при цьому має залишитися не нижчим за поточний.