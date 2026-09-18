Про це повідомляє видання OBOZ.UA. Управитель контролюватиме саме корпоративні права компанії, а не її щоденну операційну діяльність. Виробництво, логістика, робота персоналу та продажі й надалі функціонуватимуть у межах чинної операційної системи.

Раніше переможцем конкурсу стала КУА "Укркапітал", яка запропонувала винагороду в розмірі 0,01% від доходу – близько 100 тисяч гривень на рік. Однак згодом її відхилили через відсутність реального економічного обґрунтування пропозиції: за таких умов за три роки управління компанія могла б отримати близько 12 мільйонів гривень збитків.

Крім того, "Укркапітал" пов’язують із банком "Український капітал", який торік отримав рекордний штраф від НБУ, а також із фігурантами кримінальних проваджень.

Новий ймовірний управитель – "Юридичне бюро "Пріорітас" – запропонував винагороду в розмірі 0,9%. Ця ставка також є відносно невеликою, однак, за наявною інформацією, її обґрунтували відповідними розрахунками.

Першочергові витрати : платформа електронних майданчиків (5 мільйонів гривень), банківські гарантії та страхування вимагають значних інвестицій на старті.

: платформа електронних майданчиків (5 мільйонів гривень), банківські гарантії та страхування вимагають значних інвестицій на старті. Реалістичність моделі: ставка 0,9% дозволяє покрити стартові витрати першого року та забезпечити ефективне виконання договору в майбутньому.

Чому "Пріорітас" називають незалежним гравцем?

Серед інших претендентів на управління активом були великі фінансово-промислові групи та структури, що мають стосунок до українського ритейлу й банківського сектору. Зокрема, йдеться про компанії власників мереж EVA та Varus, а також колишніх власників АТБ.

У випадку з "Пріорітас" відкриті дані не свідчать про належність компанії до олігархічних груп чи політичних центрів. Компанія працює з 2013 року та має досвід управління великими активами. Зокрема, їй належить 100% компанії Terra Incognita – найбільшого виробника туристичного спорядження в Україні.

Також "Пріорітас" має профільну команду, адже функція управителя полягає в реалізації прав держави на дивіденди та корпоративний контроль, а не в управлінні безпосередньою роботою заводів.

Якщо управитель не займається безпосереднім виробництвом, логістикою, продажами чи кадровою політикою операційної компанії, йому не потрібен штат, співмірний зі штатом самої IDS Ukraine. Його функція – забезпечити корпоративний контроль,

– вказують автори публікації.

Нагадаємо, IDS Ukraine об’єднує виробників відомих в Україні мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська". Її активи пов’язують із російським олігархом Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями України та міжнародних партнерів.

Комісія на чолі з бізнес-омбудсманом Анкою Фельдгузен опрацювала подані претендентами документи та відібрала п’ять компаній для участі в наступному етапі конкурсу – електронному аукціоні. За його підсумками переможця визначать автоматично: ним стане учасник, який відповідає вимогам відбору та запропонує найнижчу вартість послуг з управління активами.