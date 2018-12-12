Коноплянка помінявся футболками з російським футболістом та пояснив свій вчинок

Український півзахисник Євген Коноплянка помінявся футболками з нападником "Локомотива" та збірної Росії Федором Смоловим.

Футболісти обмінялися футболками після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шальке" – "Галатасарай", який команда Коноплянки виграла з рахунком 1:0.

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Євген відзначив, що вони знайомі зі Смоловим та після матчу поговорили з росіянином про життя.

"Звідки знайомі? Пам'ятаю, їздили на збори з "Дніпром", і він теж їздив туди – з "Краснодаром". З Тарасом Михаликом (екс-гравець збірної України, – ред.) теж спілкуємося. Взагалі, не вистачає спілкування, менталітет у людей все-таки відрізняється. Одна справа німці, інша – росіяни чи українці", – сказав Коноплянка.

Евгений Коноплянка – о знакомстве со Смоловым: «В Германии не хватает общения. Менталитет людей отличается: немцы и русские, украинцы» pic.twitter.com/wbTmxs2xFs — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 11 грудня 2018 р.

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