Коноплянка помінявся футболками з російським футболістом та пояснив свій вчинок
Український півзахисник Євген Коноплянка помінявся футболками з нападником "Локомотива" та збірної Росії Федором Смоловим.
Футболісти обмінялися футболками після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шальке" – "Галатасарай", який команда Коноплянки виграла з рахунком 1:0.
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Євген відзначив, що вони знайомі зі Смоловим та після матчу поговорили з росіянином про життя.
"Звідки знайомі? Пам'ятаю, їздили на збори з "Дніпром", і він теж їздив туди – з "Краснодаром". З Тарасом Михаликом (екс-гравець збірної України, – ред.) теж спілкуємося. Взагалі, не вистачає спілкування, менталітет у людей все-таки відрізняється. Одна справа німці, інша – росіяни чи українці", – сказав Коноплянка.
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