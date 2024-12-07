У Конотопі пролунали вибухи, росіяни атакували інфраструктуру балістикою

Зрання 7 грудня російська армія знову атакувала Конотоп Сумської області. У місті лунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна.

Дивіться також "Під час війни немає кордонів, є лише фронт": інтерв'ю з бійцем 47-ї ОМБр "Маґура" до дня ЗСУ

Тривогу в Конотопі оголосили після вибухів

Як повідомляє Семеніхін, перший вибух в Конотопі пролунав близько 6:17. Одразу після цього місцеві чули ще один.

Небезпека! Тривогу дали після вибуху! Це балістика!

– попередив міський голова.

Артем Семеніхін зауважив, що всі деталі згодом, закликавши громадян до тиші.

Монітори незадовго до вибуху писали про балістичну ракету на Миргород, яка все ж полетіла далі – на місто Конотоп. Одразу після вибухів там заявили про відбій по балістиці. Проте офіційно, тобто за данними Повітряних Сил, загроза зберігалася до 6:42.

О 6:44 у Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – написали там.

Оперативно про російські атаки, вибухи та тривоги читайте у нашому телеграм-каналі.

Що відомо про вечірні атаки на Україну

Зауважимо, днем раніше ворог тричі атакував місто Запоріжжя КАБами. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей. Ще понад 20 осіб отримали поранення, серед них діти. Відомо, що перший приліт був по житловому району міста. Другий – по відкритій ділянці території Запорізького району.

Як розповідають свідки трагедії, люди згорали в автівках живцем. Серед постраждалих – багато з серйозними травмами та навіть відірваними кінцівками.

Також ворог завдав авіаційного удару по місту Кривий Ріг. Ймовірно, росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М".

Окупанти влучили в цивільну адмінбудівлю у житловому кварталі. Також пошкоджено шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків, автомобілі. Є двоє загиблих, ще 19 осіб поранені.