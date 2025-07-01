У Конотопі пролунали вибухи
- У Конотопі пролунали вибухи через атаку російських безпілотників, знищено об'єкт інфраструктури.
- Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та не розповсюджувати інформацію про удари.
Росія невпинно атакує Україну безпілотниками. Цього разу під ударом опинився Конотоп, що на Сумщині.
Вранці 3 липня там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.
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Що відомо про атаку на Конотоп
О 10:19 у Повітряних силах попереджали про рух ударних дронів у напрямку Конотопу зі сходу. Там закликали містян перебувати в укриттях, а також повідомили, що є рух цілі на Сумщину з Курщини, вектор – Білопілля.
У цю ж хвилину мер міста заявив про вибухи у Конотопі. Станом на 10:30 повітряна тривога на Сумщині досі триває. Зазначимо, що о 10:41 Семеніхін також повідомив, що внаслідок російської атаки у Конотопі знищено об'єкт інфраструктури.
У Конотопі лунають вибухи: відео Артема Семеніхіна
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Додамо, що під атакою ворожих дронів опинилася і Полтава. У міській раді повідомили, що над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.
Там закликали місцевих жителів зберігати спокій, не публікувати фото, відео чи точну інформацію про місця влучань та дочекатися офіційної інформації.