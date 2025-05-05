У Конотопі на Сумщині пролунала серія вибухів

В ніч на 5 травня в Конотопі на Сумщині прогриміла серія вибухів. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Російські "Шахеди" атакують Сумщину

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили пізно ввечері 4 травня – близько 23:23.

Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про рух групи ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області Росії на південь Сумщини.

О 00:56 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Конотопі пролунало близько 5 вибухів.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін у своєму телеграм-каналі також опублікував аудіозапис, у якому можна почути роботу сил ППО в регіоні.

Близько 01:20 жителі міста почули ще один вибух.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, минулої ночі російські "Шахеди" атакували Київ. Внаслідок удару в трьох районах столиці зафіксували руйнування та загоряння, також є постраждалі.