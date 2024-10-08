Замість м'яса – сухожилля та шкіра: що відомо про скандал із неїстівними консервами

Після масових скарг українських бійців на якісь консервів у бойових частинах Сил оборони, журналісти перевірили деякі з них і отримали докази того, що продукти не відповідають стандартам.

Розслідування опублікувало видання NGL.media. З редакцією сконтактував військовий Дмитро Власенко, офіцер управління одного з батальйонів, який тримає оборону на Покровському напрямку.

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Проблема "глобальна"

Власне, він заявив, що проблема "глобальна", адже поставки цих продуктів відбуваються централізовано, на усі напрямки, а їсти "цю гидоту" неможливо.

"В тих консервах, які отримують захисники, замість м'яса – шкіра тварин і вода, і вони не відповідають смаковим якостям", – зазначив військовий.

При цьому інші військовослужбовці з різних родів військ на умовах анонімності теж підтвердили слова Власенка про неякісні консерви.

За словами Власенка, він звернувся до журналістів після марних спроб звернути увагу Міноборони на проблему.

Консерви протестували журналісти

NGL.media також пише, на початку червня в Міноборони заявили, що не допустили постачання до ЗСУ майже 340 тонн неякісних і небезпечних продуктів, зокрема понад 240 тонн тушкованої свинини та яловичини.

У відомстві запевнили, що після того, як продукти визнають неякісними, постачальники мають замінити їх протягом 48 годин. При цьому Власенко сказав, що бійці отримують неякісні консерви майже в кожній із щотижневих поставок.

З 10 банок консервів, які офіцер відправив журналістам, щоб ті переконалися в їхній неякісності, NGL.media змогли знайти в продажу тільки 3. Журналісти спершу оцінили якість консерв самостійно: 9 із 10 – їсти неможливо.

Журналісти спробували консерви, які передали військові: відео

Лабораторна експертиза

Втім, аби уникнути суб'єктивності смакових вподобань, журналісти звернулися до незалежної сертифікованої лабораторії для експертизи одних із найтиповіших консервів — тушкованої свинини від ТОВ Ментеріка.



Консерва, яку відправили на лабораторний аналіз / Фото NGL.media

Що насправді у консервах

Експерти київського Державного науково-дослідного інституту проаналізували вміст 8 консервів з однієї партії, яку передали військові і дійшли висновку, що вони не відповідають ДСТУ і не повинні продаватися.

Замість 59% частка м'яса з жиром у консервах становить лише 22,4%, водночас замість "м'яса" там шкіра, сухожилля і зв'язки, яких не повинно бути взагалі,

– наголошують журналіти.

Вміст солі перевищує допустимий, а частка жиру становить менше ніж 14%, хоча за ДСТУ має бути до 35%. Консерви більш ніж на 60% складаються з рідкого бульйону.

Тобто, або компанія-постачальник ТОВ "Трейд Граніт Інвест" разом з виробником ТОВ "Ментеріка" брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони, або у цій лабораторії сфальсифікували результати досліджень на користь постачальника і виробника.

У розслідування NGL.media ідеться, що партія в майже 11 тисяч 525-грамових консервів коштує 1,38 мільйона гривень. Журналісти звернулися в Міноборони за копією протоколу випробувань, але не отримали відповіді.

У Міноборони відреагували на скандал

Після того, як розслідування було опубліковано, у Міноборони прокоментували ситуацію для УП. Зазначають, що контроль якості консервів, які постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва.

У відоповіді наголосили, що управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини (структурний підрозділ Держпродспоживслужби) відбирає контрольні зразки з партії, відправляє на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку про придатність до споживання, видає сертифікат.

"Нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату", – повідомили в оборонному відомстві.

Також в Міноборони розповіли, що наразі процес контролю відповідності обсягів партій сертифікатам якості не є автоматизованим. Відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийомці товару.

Для того, щоб посилити контроль за якістю продукції, ДОТ планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ – DOT-Chain.