За цим стоїть Росія: в МЗС України прокоментували інцидент з вибухом дрона в Румунії

У порту Констанца стався інцидент за участі українського морського безпілотника, який втратив керування через російські засоби радіоелектронної боротьби. Українська сторона своєчасно повідомила Румунію, після чого ситуацію оперативно взяли під контроль обидві країни.

Інцидент прокоментував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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Що розповіли в українському МЗС про вибух дрона в румунському порту?

Як наголосив Тихий, українська сторона завчасно поінформувала румунські служби про можливу небезпеку. Після цього відповідні органи України та Румунії Румунія оперативно координували дії, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку в районі події.

Завдяки швидкій взаємодії обох держав вдалося запобігти будь-яким ризикам для цивільного населення та інфраструктури порту.

Цей інцидент ще раз свідчить про те, що повномасштабна агресія Росії, яка триває, становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону,

– наголосив речник МЗС.

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що українські дрони, які використовували для операції проти окупантів. Відомо, що під час виконання завдань у Чорному морі один із українських морських безпілотників ВМС ЗСУ через вплив російських засобів РЕБ втратив керування і опинився біля узбережжя Румунії.

Нагадаємо, вранці 5 червня стало відомо про вибух безпілотника в районі порту Констанца. На місце події оперативно прибули поліція, жандармерія, рятувальники та інші екстрені служби, а територію одразу взяли під охорону. За даними румунських ЗМІ, вибух міг статися на борту морського дрона, який, імовірно, мав на собі десятки кілограмів вибухівки.

Крім того, повідомляється, що у прибережній зоні порту Констанца, що в Румунії, де стався вибух дрона, виявили ще 4 безпілотники. Попередньо, ці безпілотні апарати також містили вибухівку, але не здетонували.