Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Росія зірвала режим припинення вогню, – Зеленський готує жорстку відповідь
6 травня, 12:53
2

Росія зірвала режим припинення вогню, – Зеленський готує жорстку відповідь

Дарія Черниш

Росія зірвала режим тиші, що розпочався опівночі 6 травня. З початку доби ворог 1 820 разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться також Цинізм без меж: Росія продовжує атакувати Україну, ігноруючи запропоноване перемир'я

Чи дотрималась Росія режиму тиші?

Володимир Зеленський повідомив, що 6 травня Росія не припинила активно атакувати на фронті та тероризувати українські міста. Це означає очевидну відмову Кремля від тиші та від збереження життів.

Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів,
– навів дані президент.

За даними Зеленського, майже 30 ворожих штурмів відбулось на ключових ділянках фронту з початку доби. Також окупанти завдали понад 20 авіаударів, запустивши більш ніж 70 авіабомб. Уночі ж росіяни атакували українські міста дронами та ракетами різних типів. Сили оборони знешкодили 89 безпілотників.

Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи нав'язливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду,
– анонсував український лідер.

Президент Зеленський наголосив, що Росія мусить припинити війну. Тим паче в російської сторони є дипломатичні пропозиції України, а все, що потрібно, – "готовність Росії рухатись до реального миру".

Він констатував, що росіяни зірвали режим припинення вогню, тому військові та розвідка визначаться із подальшими діями України після вечірніх доповідей.

Наслідки російського терору

 

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Володимир Зеленський Припинення вогню