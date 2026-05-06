Росія зірвала режим припинення вогню, – Зеленський готує жорстку відповідь

Росія зірвала режим тиші, що розпочався опівночі 6 травня. З початку доби ворог 1 820 разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться також Цинізм без меж: Росія продовжує атакувати Україну, ігноруючи запропоноване перемир'я

Чи дотрималась Росія режиму тиші?

Володимир Зеленський повідомив, що 6 травня Росія не припинила активно атакувати на фронті та тероризувати українські міста. Це означає очевидну відмову Кремля від тиші та від збереження життів.

Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів,

– навів дані президент.

За даними Зеленського, майже 30 ворожих штурмів відбулось на ключових ділянках фронту з початку доби. Також окупанти завдали понад 20 авіаударів, запустивши більш ніж 70 авіабомб. Уночі ж росіяни атакували українські міста дронами та ракетами різних типів. Сили оборони знешкодили 89 безпілотників.

Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи нав'язливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду,

– анонсував український лідер.

Президент Зеленський наголосив, що Росія мусить припинити війну. Тим паче в російської сторони є дипломатичні пропозиції України, а все, що потрібно, – "готовність Росії рухатись до реального миру".

Він констатував, що росіяни зірвали режим припинення вогню, тому військові та розвідка визначаться із подальшими діями України після вечірніх доповідей.

Наслідки російського терору