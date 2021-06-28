Конституція переобтяжена, – Безсмертний сказав, що треба змінити

Українську Конституцію створили ще чверть століття тому. За цей час її суттєво переобтяжили. Документ потребує змін та вдосконалення.

Таку думку висловив співавтор Конституції Роман Безсмертний. Він наголосив, що мовиться саме про інституційні одиниці держави у документі.

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"Я наполягаю на тому, що українська Конституція переобтяжена інституційними одиницями держави. Ці розділи треба мінімізувати, прибравши їх взагалі з Конституції", – заявив Безсмертний

Мовиться про те, що у Конституції є Офіс генпрокурора, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ. Однак там немає Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро.

Тобто ті – конституційні, а ті – позаконституційні. То або хай всі там будуть, або нічого,

– заявив співавтор документу.

Безсмертний: Конституція – живий організм

За його словами, Конституція закладає принципи та цінності держави та права людини. Лише це є важливим у документі.

Все інше – це одяг, який ви змінюєте кожного дня. Конституція – це живий організм, тому ці змінні речі – колір, форма – вони мають бути за межею Конституції. Не гоже, щоб так було,

– запевнив Безсмертний.

Також співавтор Конституції вважає, що у державі повинна існувати постійна конституційна комісія, яка займатиметься її вдосконаленням.

"Це не Конституційний суд. Комісія має аналізувати усі речі і давати на розгляд парламенту та пояснювати все", – підсумував він.

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